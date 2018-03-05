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    Гэри Олдмену вручили «Оскар» в категории «Лучший актер»

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    • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson
    Гэри Олдмену вручили «Оскар» в категории «Лучший актер»

    Гэри Олдмену вручили «Оскар» в категории «Лучший актер»

    Гэри Олдмену вручили «Оскар» в категории «Лучший актер»
  • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson

    • Сыгравший главную роль в фильме «Темные времена» Гэри Олдмен удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший актер».

    В «Темных временах» режиссера Джо Райта британец Олдмен исполнил роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874–1965). За эту работу артист ранее уже получил премии Гильдии актеров США, Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и «Золотой глобус».

    Олдмен второй раз номинируется на «Оскар», но побеждает впервые. В 2012 году он был выдвинут как лучший актер за фильм «Шпион, выйди вон!» (Tinker Tailor Soldier Spy), но тогда остался без награды.

    Соперниками Олдмена в этой номинации в этом году были Дензел Вашингтон с его работой в картине «Роман Израэл, Esq.» (Roman J. Israel, Esq.), Дэниэл Дэй-Льюис, сыгравший в «Призрачной нити» (Phantom Thread), Тимоти Шаламе, снявшийся в ленте «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name), и Дэниел Калуя, сыгравший в картине «Прочь» (Get Out).

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