Гэри Олдмену вручили «Оскар» в категории «Лучший актер»

В «Темных временах» режиссера Джо Райта британец Олдмен исполнил роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874–1965). За эту работу артист ранее уже получил премии Гильдии актеров США, Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и «Золотой глобус».Олдмен второй раз номинируется на «Оскар», но побеждает впервые. В 2012 году он был выдвинут как лучший актер за фильм «Шпион, выйди вон!» (Tinker Tailor Soldier Spy), но тогда остался без награды.Соперниками Олдмена в этой номинации в этом году были Дензел Вашингтон с его работой в картине «Роман Израэл, Esq.» (Roman J. Israel, Esq.), Дэниэл Дэй-Льюис, сыгравший в «Призрачной нити» (Phantom Thread), Тимоти Шаламе, снявшийся в ленте «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name), и Дэниел Калуя, сыгравший в картине «Прочь» (Get Out).Девяностая по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств которая проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).