В Магадане восемь детей получили ожоги глаз от неисправной лампы

Восемь воспитанников детского сада в Магадане получили ожоги глаз
из-за неисправной бактерицидной лампы.
Восемь воспитанников детского сада в Магадане получили микроожоги глаз после того, как воспитательница зажгла в комнате неисправную бактерицидную лампу. Об этом в понедельник сообщила региональная прокуратура.
Из сообщения прокуратуры Магаданской области: «Установлено, что воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате 8 воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз. Причиной травматизма детей явилось нарушение требований инструкции по охране жизни и здоровья детей и техники безопасности, допущенных должностным лицом данного детского учреждения».
Прокуратура начала проверку инцидента. Сообщается также, что лампа уже демонтирована.
Из сообщения прокуратуры Магаданской области: «Установлено, что воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате 8 воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз. Причиной травматизма детей явилось нарушение требований инструкции по охране жизни и здоровья детей и техники безопасности, допущенных должностным лицом данного детского учреждения».
Прокуратура начала проверку инцидента. Сообщается также, что лампа уже демонтирована.
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