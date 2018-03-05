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    В Магадане восемь детей получили ожоги глаз от неисправной лампы

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    В Магадане восемь детей получили ожоги глаз от неисправной лампы

    В Магадане восемь детей получили ожоги глаз от неисправной лампы

    Восемь воспитанников детского сада в Магадане получили ожоги глаз из-за неисправной бактерицидной лампы.

    Восемь воспитанников детского сада в Магадане получили микроожоги глаз после того, как воспитательница зажгла в комнате неисправную бактерицидную лампу. Об этом в понедельник сообщила региональная прокуратура.

    Из сообщения прокуратуры Магаданской области: «Установлено, что воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате 8 воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз. Причиной травматизма детей явилось нарушение требований инструкции по охране жизни и здоровья детей и техники безопасности, допущенных должностным лицом данного детского учреждения».

    Прокуратура начала проверку инцидента. Сообщается также, что лампа уже демонтирована.

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