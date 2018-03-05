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    Бюст поэтессы Леси Украинки украли с фасада ее музея в Киеве

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    • Фото: Музей видатних діячів української культури / facebook.com
    Бюст поэтессы Леси Украинки украли с фасада ее музея в Киеве

    Бюст поэтессы Леси Украинки украли с фасада ее музея в Киеве

    Бюст поэтессы Леси Украинки украли с фасада ее музея в Киеве
  • Фото: Музей видатних діячів української культури / facebook.com

    • В Киеве неизвестные сняли со стены музея Леси Украинки бюст поэтессы.

    Неизвестные украли с фасада дома-музея Леси Украинки в Киеве бюст поэтессы и памятную доску в ее честь. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщил Музей выдающихся деятелей украинской культуры.

    Из сообщения Музея выдающихся деятелей украинской культуры: «Третьего марта ночью циничным образом был украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальное здание в Киеве».

    Сотрудники музея добавили, что по факту кражи уже заведено уголовное дело. В музее уточнили, что бюст был закреплен на стене и находился выше человеческого роста, а на стене не было заметных повреждений, так что, по мнению сотрудников музея, «бюст снимали профессионалы».

    Леся Украинка (1871–1913) — поэтесса и драматург, классик украинской литературы. Она известна также как активная участница украинского национального движения.

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