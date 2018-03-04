Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Подмосковье: есть жертвы

Два человека стали жертвами ДТП с автобусами на участке трассы «Дон» в Подмосковье.
Два человека погибли в ДТП с автобусами на участке трассы «Дон» в районе подмосковного города Домодедова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «Два междугородних автобуса следовали по трассе М-4 в попутном направлении из Москвы. Однако на 35 километре трассы на скользкой дороге водители не справились с управлением, автобусы занесло. Один из них упал в кювет и опрокинулся на бок. Другой столкнулся с дорожным отбойником. Предварительно погибли два человека».
Количество пострадавших в настоящее время уточняется. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один автобус следовал из Москвы в Киров, другой — из Москвы в Волгоград.
Источник: «Два междугородних автобуса следовали по трассе М-4 в попутном направлении из Москвы. Однако на 35 километре трассы на скользкой дороге водители не справились с управлением, автобусы занесло. Один из них упал в кювет и опрокинулся на бок. Другой столкнулся с дорожным отбойником. Предварительно погибли два человека».
Количество пострадавших в настоящее время уточняется. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, один автобус следовал из Москвы в Киров, другой — из Москвы в Волгоград.
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