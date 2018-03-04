Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  

    Страшные наросты на теле пойманной щуки напугали рыбака: фото

    комментировать
    • Фото: Евгений Дмитриев / vk.com
    Страшные наросты на теле пойманной щуки напугали рыбака: фото

    Страшные наросты на теле пойманной щуки напугали рыбака: фото

    Страшные наросты на теле пойманной щуки напугали рыбака: фото
  • Фото: Евгений Дмитриев / vk.com

    • В Сызрани рыбак опубликовал в Сети фотографии пойманной им щуки с непонятными наростами на теле.

    Мужчина сообщил, что не первый раз видит такие бляхи на рыбах. Есть такую рыбу он боится, однако думает отдать собакам.

    В комментариях под фото другие рыбаки сошлись во мнении, что это рыбий рак, вызванный ухудшением экологии. Помимо щук, такие наросты замечали также у судаков и карасей, сообщает издание «Маленькая Сызрань».

    Считается, что фибрасоркома рыб не опасна для человека, однако пользователи посоветовали рыбаку, ни в коем случае не употреблять такую рыбу в пищу и не давать ее собакам и кошкам, а выкинуть ее подальше от воды, закопать или сжечь. «Печально то, что с каждым годом такой рыбы все больше!», — заключил один из рыбаков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru