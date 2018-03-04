Страшные наросты на теле пойманной щуки напугали рыбака: фото

В Сызрани рыбак опубликовал в Сети фотографии пойманной им щуки с непонятными наростами на теле.
Мужчина сообщил, что не первый раз видит такие бляхи на рыбах. Есть такую рыбу он боится, однако думает отдать собакам.
В комментариях под фото другие рыбаки сошлись во мнении, что это рыбий рак, вызванный ухудшением экологии. Помимо щук, такие наросты замечали также у судаков и карасей, сообщает издание «Маленькая Сызрань».
Считается, что фибрасоркома рыб не опасна для человека, однако пользователи посоветовали рыбаку, ни в коем случае не употреблять такую рыбу в пищу и не давать ее собакам и кошкам, а выкинуть ее подальше от воды, закопать или сжечь. «Печально то, что с каждым годом такой рыбы все больше!», — заключил один из рыбаков.
В комментариях под фото другие рыбаки сошлись во мнении, что это рыбий рак, вызванный ухудшением экологии. Помимо щук, такие наросты замечали также у судаков и карасей, сообщает издание «Маленькая Сызрань».
Считается, что фибрасоркома рыб не опасна для человека, однако пользователи посоветовали рыбаку, ни в коем случае не употреблять такую рыбу в пищу и не давать ее собакам и кошкам, а выкинуть ее подальше от воды, закопать или сжечь. «Печально то, что с каждым годом такой рыбы все больше!», — заключил один из рыбаков.
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