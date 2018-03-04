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    Под Самарой в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погибли три человека

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    • Фото: Павел Паньков / vk.com
    Под Самарой в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погибли три человека

    Под Самарой в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погибли три человека

    Под Самарой в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погибли три человека
  • Фото: Павел Паньков / vk.com

    • В Самарской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

    Смертельная авария произошла на 1098-м км трассы М-5 «Урал». Там грузовик Mercedes вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo. Затем оба грузовика столкнулись с автомобилем «ВАЗ-21140.

    В аварии погибли водители Mercedes и „ВАЗ-21140“», а также ехавшая в легковушке девочка 2004 года рождения. Все трое скончались на месте ДТП, до приезда медиков.

    Водитель Volvo и еще одна пассажирка легкового автомобиля доставлены в больницу с травмами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

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