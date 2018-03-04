Под Самарой в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погибли три человека

В Самарской области столкнулись два грузовика и легковушка. Погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.
Смертельная авария произошла на 1098-м км трассы М-5 «Урал». Там грузовик Mercedes вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo. Затем оба грузовика столкнулись с автомобилем «ВАЗ-21140.
В аварии погибли водители Mercedes и „ВАЗ-21140“», а также ехавшая в легковушке девочка 2004 года рождения. Все трое скончались на месте ДТП, до приезда медиков.
Водитель Volvo и еще одна пассажирка легкового автомобиля доставлены в больницу с травмами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
В аварии погибли водители Mercedes и „ВАЗ-21140“», а также ехавшая в легковушке девочка 2004 года рождения. Все трое скончались на месте ДТП, до приезда медиков.
Водитель Volvo и еще одна пассажирка легкового автомобиля доставлены в больницу с травмами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
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