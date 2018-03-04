Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    На газопроводе под Воронежем вспыхнул пятиметровый факел

    1 комментарий

    На газопроводе под Воронежем вспыхнул пятиметровый факел

    На газопроводе под Воронежем вспыхнул пятиметровый факел

    Экстренные службы в Воронежской области сообщили о факельном горении на магистральном газопроводе.

    ЧП произошло вблизи населенного пункта Талы Воронежской области, там горит магистральный газопровод диаметром 1200 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Подача газа потребителям осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства ЧП выясняются.

    Собеседник ТАСС отмечает, что в результате прорыва произошло возгорание газа с высотой факела до пяти метров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru