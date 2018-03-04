На газопроводе под Воронежем вспыхнул пятиметровый факел

Экстренные службы в Воронежской области сообщили о факельном горении на магистральном газопроводе.
ЧП произошло вблизи населенного пункта Талы Воронежской области, там горит магистральный газопровод диаметром 1200 миллиметров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Подача газа потребителям осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства ЧП выясняются.
Собеседник ТАСС отмечает, что в результате прорыва произошло возгорание газа с высотой факела до пяти метров.
Подача газа потребителям осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства ЧП выясняются.
Собеседник ТАСС отмечает, что в результате прорыва произошло возгорание газа с высотой факела до пяти метров.
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