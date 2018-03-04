«Игра была нервная»: тренер российских хоккеистов рассказал о финальном матче на ОИ-2018

Финальный матч с командой Германии на Олимпиаде-2018 тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок считает самым важным в своей жизни. О том, как его подопечным удалось добиться исторической победы и что их ожидает в ближайшем будущем, Знарок рассказал в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.

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Олег Знарок, главный тренер сборной России по хоккею: «Это был самый важный матч не только в моей жизни, но и, наверное, всей команды. Хорошо, что мы выиграли золото. Эта вершина пройдена. И слава богу, что для нас она очень хорошо пройдена. У нас сейчас новая задача — плей-офф кубка Гагарина. У нас чемпионат мира. Такова спортивная жизнь — здесь заканчивается, а там сразу начинается».



Вспомнил Знарок и о том, как было принято судьбоносное решение заменить вратаря на пятого игрока, благодаря чему нашим хоккеистам удалось сравнять счет.



Олег Знарок: «Здесь ситуация такая была, что нужно было срочно что-то предпринимать. Нужно было выпустить тех игроков, которые бы это сделали. И это была чистая „угадайка“. Или, может быть, что-то щелкнуло. Повезло, наверное, выпустить их. И слава богу, что так все получилось».



При этом тренер российской сборной высоко оценил игру соперников и отметил, что финальный матч с любой командой — особое испытание.



Олег Знарок: «Ну да, немцы очень хорошая команда, они обыграли и канадцев, и шведов, и вообще финал — такая вещь, что с какой бы командой ты ни играл, психологическое давление здесь больше. Да и груз ответственности, конечно, давил на нас. На ребят давил. Поэтому и игра была нервная. Думаю, сыграй мы еще раз с ними, игра, может быть, пошла бы по-другому».





