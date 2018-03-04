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    Подросток насмерть замерз в подмосковном лесу, отмечая день рождения

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    Подросток насмерть замерз в подмосковном лесу, отмечая день рождения

    Подросток насмерть замерз в подмосковном лесу, отмечая день рождения

    В Подмосковье 15-летний подросток умер от переохлаждения после распития спиртного в лесу. Еще одна девочка попала в реанимацию.

    В ночь на 4 марта в деревне Нагорная Мытищинского района в лесу была найдена 16-летняя девушка. С признаками сильного переохлаждения ее доставили в больницу. Также выяснилось, что девушка была пьяна.

    Она рассказала, что ночью распивала алкоголь в компании подростков на лесной поляне неподалеку от деревни. Позже на месте, на которое она указала, нашли насмерть замерзшего 15-летнего мальчика. Там же обнаружили больше десяти бутылок из-под спиртного.

    Информацию о смерти подростка подтвердили в областном главке СК. Там уточнили, что в лесу четверо подростков отмечали день рождения одного из них. Ведется доследственная проверка.

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