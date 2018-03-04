Подросток насмерть замерз в подмосковном лесу, отмечая день рождения

В Подмосковье 15-летний подросток умер от переохлаждения после распития спиртного в лесу. Еще одна девочка попала в реанимацию.

В ночь на 4 марта в деревне Нагорная Мытищинского района в лесу была найдена 16-летняя девушка. С признаками сильного переохлаждения ее доставили в больницу. Также выяснилось, что девушка была пьяна.



Она рассказала, что ночью распивала алкоголь в компании подростков на лесной поляне неподалеку от деревни. Позже на месте, на которое она указала, нашли насмерть замерзшего 15-летнего мальчика. Там же обнаружили больше десяти бутылок из-под спиртного.



Информацию о смерти подростка подтвердили в областном главке СК. Там уточнили, что в лесу четверо подростков отмечали день рождения одного из них. Ведется доследственная проверка.