Буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад основателем США Вашингтоном

Сильнейший ветер во время обрушившейся в конце недели на
северо-восток США бури сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.
От посаженной самим Джорджем Вашингтоном 227-летней тсуги канадской остался лишь ствол длинной в несколько метров. Также сильный ветер повалил вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона, сообщается на официальной странице в Facebook поместья Вашингтона Маунт-Вернон (штат Вирджиния), где и росло хвойное дерево.
Маунт-Вернон является одним из главных исторических мест страны, там разбит музейный комплекс, посвященный основателю Соединенных Штатов Америки. Знаменитая тсуга была подарком Вашингтону от губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона. Получил он ее в небольшом бочонке из-под виски. «Вашингтон посадил это дерево у северного входа в сад», — говорится в сообщении.
Вашингтон жил в Маунт-Вернон после завершения работы на президентском посту, там же он скончался в 1799 году. Он и его супруга Марта похоронены неподалеку от особняка.
Жертвами обрушившейся на северо-востоке Соединенных Штатов бури стали восемь человек, все они погибли из-за упавших деревьев. Без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. Сейчас ветер на восточном побережье США стихает, буря уходит в сторону Атлантики, передает ТАСС.
Маунт-Вернон является одним из главных исторических мест страны, там разбит музейный комплекс, посвященный основателю Соединенных Штатов Америки. Знаменитая тсуга была подарком Вашингтону от губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона. Получил он ее в небольшом бочонке из-под виски. «Вашингтон посадил это дерево у северного входа в сад», — говорится в сообщении.
Вашингтон жил в Маунт-Вернон после завершения работы на президентском посту, там же он скончался в 1799 году. Он и его супруга Марта похоронены неподалеку от особняка.
Жертвами обрушившейся на северо-востоке Соединенных Штатов бури стали восемь человек, все они погибли из-за упавших деревьев. Без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. Сейчас ветер на восточном побережье США стихает, буря уходит в сторону Атлантики, передает ТАСС.
Комментарии