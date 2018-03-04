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    Буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад основателем США Вашингтоном

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    • Фото: George Washington's Mount Vernon / facebook.com
    Буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад основателем США Вашингтоном

    Буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад основателем США Вашингтоном

    Буря сломала дерево, посаженное 227 лет назад основателем США Вашингтоном
  • Фото: George Washington's Mount Vernon / facebook.com

    • Сильнейший ветер во время обрушившейся в конце недели на северо-восток США бури сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.

    От посаженной самим Джорджем Вашингтоном 227-летней тсуги канадской остался лишь ствол длинной в несколько метров. Также сильный ветер повалил вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона, сообщается на официальной странице в Facebook поместья Вашингтона Маунт-Вернон (штат Вирджиния), где и росло хвойное дерево.

    Маунт-Вернон является одним из главных исторических мест страны, там разбит музейный комплекс, посвященный основателю Соединенных Штатов Америки. Знаменитая тсуга была подарком Вашингтону от губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона. Получил он ее в небольшом бочонке из-под виски. «Вашингтон посадил это дерево у северного входа в сад», — говорится в сообщении.

    Вашингтон жил в Маунт-Вернон после завершения работы на президентском посту, там же он скончался в 1799 году. Он и его супруга Марта похоронены неподалеку от особняка.

    Жертвами обрушившейся на северо-востоке Соединенных Штатов бури стали восемь человек, все они погибли из-за упавших деревьев. Без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. Сейчас ветер на восточном побережье США стихает, буря уходит в сторону Атлантики, передает ТАСС.

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