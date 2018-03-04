Бузова подаст иски против всех оскорбивших ее мужчин

Ольгу Бузову обзывают «дворнягой» и выскочкой. Звезда называет обидчиков завистниками и намерена судиться с каждым, требуя компенсации за моральный ущерб.
Один из обидчиков Ольги Бузовой — диджей Мэг, он широко известен в узких музыкальных кругах. А с тех пор как музыкант обозвал телеведущую «дворнягой», его знает вся страна.
Диджей Мэг: «Я ее сравнил, мягко говоря, с собакой, с дворнягой. Это было жестко, я мог более мягче сказать и, может быть, смешнее, но получилось очень жестко».
Обидчик Бузовой оправдывается: он всего лишь хотел дать понять звезде шоу-бизнеса, что она неправильно себя ведет. Певица в последнее время спускает всех собак даже на тех, кто косо посмотрит в ее сторону. И не прощает ни слова критики в свой адрес: грозит судом, плачется в соцсетях. И почему-то достается только мужчинам.
Музыкант переживает: на него ополчилась 12-миллионная армия фанатов Бузовой, в их числе даже «Партия пенсионеров». И кто знает, что на уме у поклонников певицы и телеведущей, а у него жена, дети.
Диджей Мэг: «Меня засыпали сообщениями в директе, это были угрозы, это были оскорбления меня, моей семьи, моих детей. Там уже начали говорить, что если он оскорбил Ольгу Бузову, значит он так с женой разговаривает со своей. Когда моралисты начинают наезжать на меня и на мою жену, пусть посмотрят, что делает их королева. Я сижу дома и мне друзья кидают ссылки: посмотри, как Ольга Бузова облизывает флейту, показывая что якобы флейта — это мужской половой орган. У меня сидят две дочки, я их отгоняю от ноутбука, я не хочу, чтобы они это видели, я не хочу, чтобы они видели, как таких персонажей показывают по телевидению».
Ольге Бузовой не привыкать к оскорблениям. Практически каждый второй в шоу-бизнесе считает ее выскочкой. Многим не нравится, как она поет, двигается, говорит. Телеведущая уверена: это обычная зависть, ведь она за считаные месяцы взлетела на звездный олимп, а у ее коллег уходят на это годы. Но тут терпение Бузовой лопнуло. Из звезды телестройки, где ее еще не так прикладывали, она давно превратилась в телеведущую с богатым жизненным опытом. А чтобы никому не повадно было ее оскорблять, собирается подавать на обидчиков иски о защите чести и достоинства. И с каждого Бузова может получить один миллион рублей. Попутно достается и новому возлюбленному Тимуру Батрутдинову, ведь юморист не дал отпора ее врагам. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Диджей Мэг: «Я ее сравнил, мягко говоря, с собакой, с дворнягой. Это было жестко, я мог более мягче сказать и, может быть, смешнее, но получилось очень жестко».
Обидчик Бузовой оправдывается: он всего лишь хотел дать понять звезде шоу-бизнеса, что она неправильно себя ведет. Певица в последнее время спускает всех собак даже на тех, кто косо посмотрит в ее сторону. И не прощает ни слова критики в свой адрес: грозит судом, плачется в соцсетях. И почему-то достается только мужчинам.
Музыкант переживает: на него ополчилась 12-миллионная армия фанатов Бузовой, в их числе даже «Партия пенсионеров». И кто знает, что на уме у поклонников певицы и телеведущей, а у него жена, дети.
Диджей Мэг: «Меня засыпали сообщениями в директе, это были угрозы, это были оскорбления меня, моей семьи, моих детей. Там уже начали говорить, что если он оскорбил Ольгу Бузову, значит он так с женой разговаривает со своей. Когда моралисты начинают наезжать на меня и на мою жену, пусть посмотрят, что делает их королева. Я сижу дома и мне друзья кидают ссылки: посмотри, как Ольга Бузова облизывает флейту, показывая что якобы флейта — это мужской половой орган. У меня сидят две дочки, я их отгоняю от ноутбука, я не хочу, чтобы они это видели, я не хочу, чтобы они видели, как таких персонажей показывают по телевидению».
Ольге Бузовой не привыкать к оскорблениям. Практически каждый второй в шоу-бизнесе считает ее выскочкой. Многим не нравится, как она поет, двигается, говорит. Телеведущая уверена: это обычная зависть, ведь она за считаные месяцы взлетела на звездный олимп, а у ее коллег уходят на это годы. Но тут терпение Бузовой лопнуло. Из звезды телестройки, где ее еще не так прикладывали, она давно превратилась в телеведущую с богатым жизненным опытом. А чтобы никому не повадно было ее оскорблять, собирается подавать на обидчиков иски о защите чести и достоинства. И с каждого Бузова может получить один миллион рублей. Попутно достается и новому возлюбленному Тимуру Батрутдинову, ведь юморист не дал отпора ее врагам. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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