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    Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с принцем Гарри

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    Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с принцем Гарри

    Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с принцем Гарри

    Невеста британского принца Гарри Меган Маркл перед свадьбой официально примет англиканскую веру.

    Церемония крещения, по данным The Sunday Times, состоится в ближайшее время в часовне Кенсингтонского дворца. Проведет церемонию Архиепископ Кентерберийский. На крестинах также будут присутствовать родители Меган.

    Отмечается, что Маркл родилась и выросла в семье протестантов, училась в католической школе и была замужем за иудеем. Для вступления в брак с принцем Гарри ей не обязательно менять веру. Маркл решила сделать это в знак уважения к королевской семье и Елизавете II, которая также возглавляет Церковь Англии.

    смотретьТаблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри
    Таблоиды мира гадают, скольких президентов США пригласит на свадьбу принц Гарри
    Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая. Она пройдет в домашней церкви королевской семьи — часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевская семья возьмет на себя все расходы на свадьбу.

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