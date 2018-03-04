Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с принцем Гарри

Невеста британского принца Гарри Меган Маркл перед свадьбой официально примет англиканскую веру.
Церемония крещения, по данным The Sunday Times, состоится в ближайшее время в часовне Кенсингтонского дворца. Проведет церемонию Архиепископ Кентерберийский. На крестинах также будут присутствовать родители Меган.
Отмечается, что Маркл родилась и выросла в семье протестантов, училась в католической школе и была замужем за иудеем. Для вступления в брак с принцем Гарри ей не обязательно менять веру. Маркл решила сделать это в знак уважения к королевской семье и Елизавете II, которая также возглавляет Церковь Англии.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая. Она пройдет в домашней церкви королевской семьи — часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевская семья возьмет на себя все расходы на свадьбу.
Отмечается, что Маркл родилась и выросла в семье протестантов, училась в католической школе и была замужем за иудеем. Для вступления в брак с принцем Гарри ей не обязательно менять веру. Маркл решила сделать это в знак уважения к королевской семье и Елизавете II, которая также возглавляет Церковь Англии.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая. Она пройдет в домашней церкви королевской семьи — часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевская семья возьмет на себя все расходы на свадьбу.
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