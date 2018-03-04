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    Комиссия ФИФА проверила готовность стадиона «Казань Арена» к ЧМ-2018. Казань, ФИФА, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомиссия ФИФА проверила готовность стадиона «Казань Арена» к ЧМ-2018

    Комиссия ФИФА проверила готовность стадиона «Казань Арена» к ЧМ-2018

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    Комиссия ФИФА проверила готовность стадиона «Казань Арена» к ЧМ-2018

    Комиссия ФИФА проверила готовность стадиона «Казань Арена» к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Столица Татарстана Казань готова к проведению чемпионату мира по футболу 2018 года.

      Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета первенства убедилась в этом, проверив стадион «Казань Арена». Там пройдут 6 матчей, в том числе ¼ финала. В групповом турнире сыграют сборные Франции и Германии, которые считаются одними из фаворитов.

      Как отметили в оргкомитете, главной проверкой готовности стадиона стал Кубок конфедераций, состоявшийся летом прошлого года. Но требования к чемпионату несколько иные. Например, пришлось расширить медиацентр.

      Делегация также похвалила газон «Казань Арены». По словам специалистов, он в хорошем состоянии. В Казани сейчас стоят 20-градусные морозы, поэтому траву накрыли защитной пленкой, чтобы не было повреждений.

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