Комиссия ФИФА проверила готовность стадиона «Казань Арена» к ЧМ-2018

Столица Татарстана Казань готова к проведению чемпионату мира по футболу 2018 года.

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Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета первенства убедилась в этом, проверив стадион «Казань Арена». Там пройдут 6 матчей, в том числе ¼ финала. В групповом турнире сыграют сборные Франции и Германии, которые считаются одними из фаворитов.



Как отметили в оргкомитете, главной проверкой готовности стадиона стал Кубок конфедераций, состоявшийся летом прошлого года. Но требования к чемпионату несколько иные. Например, пришлось расширить медиацентр.



Делегация также похвалила газон «Казань Арены». По словам специалистов, он в хорошем состоянии. В Казани сейчас стоят 20-градусные морозы, поэтому траву накрыли защитной пленкой, чтобы не было повреждений.