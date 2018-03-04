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    Гастроли Театра имени Вахтангова в Лондоне прошли с аншлагом. Великобритания, Лондон, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГастроли Театра имени Вахтангова в Лондоне прошли с аншлагом

    Гастроли Театра имени Вахтангова в Лондоне прошли с аншлагом

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    Гастроли Театра имени Вахтангова в Лондоне прошли с аншлагом

    Гастроли Театра имени Вахтангова в Лондоне прошли с аншлагом

    Гастроли Театра имени Вахтангова в Лондоне прошли с аншлагом

      В Лондоне завершились гастроли Театра имени Вахтангова. Публика аплодировала русским артистам несколько дней. Режиссер Римас Туминас привез в британскую столицу спектакль «Улыбнись нам, Господи», который считается одной из лучших его постановок, и с аншлагом показал на сцене крупнейшего в Европе культурного центра «Барбикан».

      Для удачного знакомства с англичанами нужна рекомендация. Театр имени Вахтангова Лондону 6 лет назад представил уважаемый в мире «Дядя Ваня». Теперь в британской столице показали спектакль по роману современного писателя Григория Кановича «Улыбнись нам, Господи».

      Римас Туминас, режиссер спектакля, художественный руководитель Театра имени Вахтангова: «Весь мир стал нервным, опасным. Этот спектакль призывает к улыбке, значит, к жизни другой».

      Это притча, а в притче время приблизительно. Слова «царь» и «погром» указывают на начало XX века. Единственный анахронизм, залетевший на сцену из XXI века, — это полиэтиленовый пакет. Ну, а место — «местечко». Это слово перевели на английский как «деревня», что тоже приблизительно. Еврейское поселение на окраине Российской империи, в Литве, но от карт и календарей притча уходит к общим вопросом.

      Владимир Симонов, народный артист РФ: «Ситуации, которые на сцене вроде бы примитивны — поели, попили, поехали, лошадь украли, но выводится это все на уровень философии».

      Три старых еврея отправляются в путь. До Иерусалима далеко, поэтому в качестве Земли обетованной сойдет и Вильнюс. Они едут спасать сына одного из них, или просто попрощаться, а сын — террорист, он стрелял в генерал-губернатора. И дело не в том, что сын в тюрьме и не может увидеть отца. Сын не хочет его видеть, потому что у него своя жизнь, хоть она вот-вот и закончится. А старикам, как в современной Британии, пора это признать и обратиться в Комитет по одиночеству, который тут и правда учредили. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.

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