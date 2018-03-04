Трампу понравилась идея отмены ограничений на сроки президентства

Дональд Трамп восхищен идеей властей Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту. Своим мнением по этому поводу он поделился во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде в минувшую субботу.
По мнению Трампа, Соединенным Штатам стоило бы перенять этот опыт, передает CNN.
Дональд Трамп, президент США: «Теперь он (Си Цзиньпин, — ред.) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь».
Напомним, в конце февраля ЦК Компартии Китая предложил внести изменения в Конституцию страны, удалив из нее фразу о том, что председатель КНР и его заместитель могут занимать свои должности не более двух пятилетних сроков подряд. Предполагается, что решение будет принято на мартовском съезде Всекитайского собрания народных представителей. Также участники съезда должны будут продлить полномочия Си Цзиньпина, который возглавляет КНР с 2013 года.
Дональд Трамп, президент США: «Теперь он (Си Цзиньпин, — ред.) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь».
Напомним, в конце февраля ЦК Компартии Китая предложил внести изменения в Конституцию страны, удалив из нее фразу о том, что председатель КНР и его заместитель могут занимать свои должности не более двух пятилетних сроков подряд. Предполагается, что решение будет принято на мартовском съезде Всекитайского собрания народных представителей. Также участники съезда должны будут продлить полномочия Си Цзиньпина, который возглавляет КНР с 2013 года.
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