Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 4 марта

Роботы собирают урожай огурцов и катаются на лыжах, очки разговаривают, а «живой» бинт помогает восстановлению кожи от ожогов и других повреждений — программа «Чудо техники» представляет пять самых удивительных новостей из мира науки и техники.
5. Говорящие очки
В Японии создали очки, которые должны помочь слабовидящим и тем, кто страдает дислексией (неспособностью воспринимать написанное). Устройство имеет камеру и модуль связи с облачным сервисом. По условному сигналу (закрытию глаз) изображение, которое находится перед пользователем, отсылается в центральный компьютер, который все распознает и переводит в голосовой вид. В случае затруднений подключается сотрудник-человек.
4. «Огуречный» робот
Робота, который предназначен для сбора урожая огурцов, тестируют ученые из Германии и Испании. Работу именно с этими овощами очень сложно механизировать, ведь машинам надо отличать листья от спрятавшихся под ними плодов, выбирать именно спелые, да еще и срывать без повреждений, не отставая по скорости от человека, а норма для сборщиков 13 огурцов в минуту. Для достижения всех этих целей применяют мультиспектральные камеры, интеллектуальный анализ изображений, раздвигание листьев в разные стороны и тактильный анализ плодов. Авторы разработки уверены, что им удастся создать коммерчески успешное устройство, которое заменит ручной труд на огуречных плантациях и удешевит популярный овощ.
3. Уборка = курение?
Частый контакт с чистящими и моющими средствами может серьезно вредить здоровью. Научную работу об этом опубликовали ученые из Бергенского университета в Норвегии. Они обследовали несколько тысяч женщин, наблюдая, как изменялись показатели работы их легких на протяжении 20 лет. Оказалось, что профессиональные уборщицы и те, кто активно применяет бытовую химию дома, имеют значительно худшие данные. Функция легких, по оценке специалистов, страдает от чистящих средств не меньше, чем от многолетнего курения.
2. «Живой» бинт
«Живой» бинт, который помогает восстановлению кожи от ожогов и других повреждений, а потом рассасывается, не требуя смены повязок, создали российские ученые из исследовательского университета МИСиС. Они применили биосовместимый материал под названием поликапролактон, усилили его тонкой пленкой с антибактериальным составом и компонентами человеческой плазмы крови. Как показывают тесты, живой бинт в 2 раза ускоряет рост клеток, способствует быстрой регенерации кожи и препятствует образованию рубцов.
1. Роботы на лыжах
Новые возможности робототехники продемонстрировал турнир, который прошел в Южной Корее параллельно с Олимпиадой. В спуске по снежным склонам соревновались роботы-горнолыжники, созданные командами из 8 университетов и частных компаний. К участию допускались андроиды ростом от 50 сантиметров, имеющие локтевые и коленные суставы, подобные человеческим. На спортсменов для красоты надели детскую горнолыжную форму. По ловкости они тоже пока не сильно отличаются от детей. Впрочем, разработчики говорят, что турнир был первым в истории, в будущем результаты будут улучшаться, хотя повторить реальные движения спортсменов, конечно, совсем непросто. Подробности — в программе «Чудо техники».
В Японии создали очки, которые должны помочь слабовидящим и тем, кто страдает дислексией (неспособностью воспринимать написанное). Устройство имеет камеру и модуль связи с облачным сервисом. По условному сигналу (закрытию глаз) изображение, которое находится перед пользователем, отсылается в центральный компьютер, который все распознает и переводит в голосовой вид. В случае затруднений подключается сотрудник-человек.
4. «Огуречный» робот
Робота, который предназначен для сбора урожая огурцов, тестируют ученые из Германии и Испании. Работу именно с этими овощами очень сложно механизировать, ведь машинам надо отличать листья от спрятавшихся под ними плодов, выбирать именно спелые, да еще и срывать без повреждений, не отставая по скорости от человека, а норма для сборщиков 13 огурцов в минуту. Для достижения всех этих целей применяют мультиспектральные камеры, интеллектуальный анализ изображений, раздвигание листьев в разные стороны и тактильный анализ плодов. Авторы разработки уверены, что им удастся создать коммерчески успешное устройство, которое заменит ручной труд на огуречных плантациях и удешевит популярный овощ.
3. Уборка = курение?
Частый контакт с чистящими и моющими средствами может серьезно вредить здоровью. Научную работу об этом опубликовали ученые из Бергенского университета в Норвегии. Они обследовали несколько тысяч женщин, наблюдая, как изменялись показатели работы их легких на протяжении 20 лет. Оказалось, что профессиональные уборщицы и те, кто активно применяет бытовую химию дома, имеют значительно худшие данные. Функция легких, по оценке специалистов, страдает от чистящих средств не меньше, чем от многолетнего курения.
2. «Живой» бинт
«Живой» бинт, который помогает восстановлению кожи от ожогов и других повреждений, а потом рассасывается, не требуя смены повязок, создали российские ученые из исследовательского университета МИСиС. Они применили биосовместимый материал под названием поликапролактон, усилили его тонкой пленкой с антибактериальным составом и компонентами человеческой плазмы крови. Как показывают тесты, живой бинт в 2 раза ускоряет рост клеток, способствует быстрой регенерации кожи и препятствует образованию рубцов.
1. Роботы на лыжах
Новые возможности робототехники продемонстрировал турнир, который прошел в Южной Корее параллельно с Олимпиадой. В спуске по снежным склонам соревновались роботы-горнолыжники, созданные командами из 8 университетов и частных компаний. К участию допускались андроиды ростом от 50 сантиметров, имеющие локтевые и коленные суставы, подобные человеческим. На спортсменов для красоты надели детскую горнолыжную форму. По ловкости они тоже пока не сильно отличаются от детей. Впрочем, разработчики говорят, что турнир был первым в истории, в будущем результаты будут улучшаться, хотя повторить реальные движения спортсменов, конечно, совсем непросто. Подробности — в программе «Чудо техники».
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