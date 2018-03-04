Знаменитая елочка и аналоги: почему ароматизаторы для авто вызывают головную боль

Раньше водители отчаянно пытались избавиться от неприятного запаха в автомобиле с помощью нехитрых ароматизаторов в виде картонной елочки. Сегодня в продаже появились десятки освежителей воздуха для транспортных средств, многие из них становятся причиной головной боли.
Валерий Верещака занимается тюнингом автомобилей. Он своими руками превращает обычные машины в харизматичные, а также еще коллекционирует елочки (освежители воздуха). За несколько лет в салоне его легковушки вырос небольшой лес. Кажется, еще немного, и зеркало не выдержит нагрузки. Запах в машине очень приятный. Правда, несмотря на почти 2-килограммовую массу благоухающего картона, аромат совсем не резкий, напоминает классический запах жвачки.
Сейчас в линейке производителя несколько десятков вариантов — елочки, которые пахнут кожей, спелыми томатами или бурбоном. Но изначально в 1952 году запах был лишь один — хвойный. Согласно легенде, развозчик молока из городка Уотертауна (штат Нью-Йорк) пожаловался химику Джулиусу Саману на стойкий неприятный запах в кабине (пролившееся молоко имеет свойство портится). Джулиус работал с эфирными маслами, он сумел закрепить аромат на бумажной основе и создал инновационный освежитель, который прославил автора на весь мир.
Большинство автомобилистов неправильно использует изобретение Джулиуса. Упаковку нужно надрезать в верхней части и раз в неделю вытягивать небольшую часть освежителя, регулируя интенсивность аромата. Так срок службы, по данным производителя, продлится до 7 недель, а запах не будет резко бить в нос. Тем более что у многих яркие ароматы вызывают головную боль и даже тошноту. В чем причина такой реакции организма?
В слизистой носа скрыто примерно 10 миллионов нервных окончаний — обонятельных рецепторов. Попадая на них, молекулы пахучего вещества провоцируют передачу сигналов в мозг. В зависимости от полученных данных организм запускает ответные реакции, вплоть до сужения и расширения сосудов и изменения артериального давления. Причем разные люди на один и тот же аромат откликаются неодинаково.
Парфюмерные отдушки, которые часто используют в ароматизаторах, являются одними из самых сильных раздражителей. Головокружение и боли также могут вызывать фталаты, бензол, толуол и формальдегиды. Эти опасные для человека вещества используют недобросовестные производители.
Четыре популярных ароматизатора отправили их в химическую лабораторию. Специалисты проверили елочку с ароматом ванили за 109 рублей, мандариновый ароматизатор на дефлектор за 400 рублей, пропитанную яблочной парфюмерной композицией губку под сиденье за 300 рублей и японский освежитель в металлической банке за 500 рублей с ароматом грейпфрута. Подробности — в программе «Чудо техники».
Сейчас в линейке производителя несколько десятков вариантов — елочки, которые пахнут кожей, спелыми томатами или бурбоном. Но изначально в 1952 году запах был лишь один — хвойный. Согласно легенде, развозчик молока из городка Уотертауна (штат Нью-Йорк) пожаловался химику Джулиусу Саману на стойкий неприятный запах в кабине (пролившееся молоко имеет свойство портится). Джулиус работал с эфирными маслами, он сумел закрепить аромат на бумажной основе и создал инновационный освежитель, который прославил автора на весь мир.
Большинство автомобилистов неправильно использует изобретение Джулиуса. Упаковку нужно надрезать в верхней части и раз в неделю вытягивать небольшую часть освежителя, регулируя интенсивность аромата. Так срок службы, по данным производителя, продлится до 7 недель, а запах не будет резко бить в нос. Тем более что у многих яркие ароматы вызывают головную боль и даже тошноту. В чем причина такой реакции организма?
В слизистой носа скрыто примерно 10 миллионов нервных окончаний — обонятельных рецепторов. Попадая на них, молекулы пахучего вещества провоцируют передачу сигналов в мозг. В зависимости от полученных данных организм запускает ответные реакции, вплоть до сужения и расширения сосудов и изменения артериального давления. Причем разные люди на один и тот же аромат откликаются неодинаково.
Парфюмерные отдушки, которые часто используют в ароматизаторах, являются одними из самых сильных раздражителей. Головокружение и боли также могут вызывать фталаты, бензол, толуол и формальдегиды. Эти опасные для человека вещества используют недобросовестные производители.
Четыре популярных ароматизатора отправили их в химическую лабораторию. Специалисты проверили елочку с ароматом ванили за 109 рублей, мандариновый ароматизатор на дефлектор за 400 рублей, пропитанную яблочной парфюмерной композицией губку под сиденье за 300 рублей и японский освежитель в металлической банке за 500 рублей с ароматом грейпфрута. Подробности — в программе «Чудо техники».
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