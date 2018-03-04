Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  
    Житель Дагестана забивает гвозди руками и рвет железные листы. Дагестан, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Дагестана забивает гвозди руками и рвет железные листы

    Житель Дагестана забивает гвозди руками и рвет железные листы

    1 комментарий
    Житель Дагестана забивает гвозди руками и рвет железные листы

    Житель Дагестана забивает гвозди руками и рвет железные листы

    Житель Дагестана забивает гвозди руками и рвет железные листы

      Рекордсмена Книги Гиннесса Омара Ханапиева из Дагестана за свою нечеловеческую силу прозвали Железными Челюстями. Сейчас он готовится удивить весь мир новым достижением и дарить на 8 Марта согнутые пальцами в форме сердца гвозди.

      На въезде в Кизилюрт гостей и местных жителей встречает необычная вывеска, которая уже стала достопримечательностью здешних мест. В это сложно поверить, но сделана она вручную. Надпись из арматуры и железных уголков — подарок городу от дагестанского силача.

      С виду Омар Ханапиев не производит впечатления человека, обладающего нечеловеческой силой. Рост — 171 сантиметр, вес — 69 килограммов. Но на его счету уже 59 мировых рекордов, некоторые из них вошли в Книгу Гиннесса.

      Омар Ханапиев: «Меня объявляют на выступлениях, когда должен выйти, все хлопают, ждут, а когда выхожу маленький такой, в зале стоит тишина — все в шоке!»

      Ежедневная тренировка проходит в любое время года и в любую погоду. Во дворе оборудован скромный спортивный инвентарь: гири, колесо от трактора, швеллер и кувалда. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru