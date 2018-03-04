Житель Дагестана забивает гвозди руками и рвет железные листы

Рекордсмена Книги Гиннесса Омара Ханапиева из Дагестана за свою нечеловеческую силу прозвали Железными Челюстями. Сейчас он готовится удивить весь мир новым достижением и дарить на 8 Марта согнутые пальцами в форме сердца гвозди.

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На въезде в Кизилюрт гостей и местных жителей встречает необычная вывеска, которая уже стала достопримечательностью здешних мест. В это сложно поверить, но сделана она вручную. Надпись из арматуры и железных уголков — подарок городу от дагестанского силача.



С виду Омар Ханапиев не производит впечатления человека, обладающего нечеловеческой силой. Рост — 171 сантиметр, вес — 69 килограммов. Но на его счету уже 59 мировых рекордов, некоторые из них вошли в Книгу Гиннесса.



Омар Ханапиев: «Меня объявляют на выступлениях, когда должен выйти, все хлопают, ждут, а когда выхожу маленький такой, в зале стоит тишина — все в шоке!»



Ежедневная тренировка проходит в любое время года и в любую погоду. Во дворе оборудован скромный спортивный инвентарь: гири, колесо от трактора, швеллер и кувалда. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.