Пятилетнему Мише из Челябинска нужны деньги на аппарат ИВЛ

Миша Леванков из Челябинска нуждается в срочной помощи. Она ему нужна как воздух в прямом смысле слова. Чтобы 5-летний мальчик мог дышать, ему необходимо тренировать диафрагму. Для этого нужен аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который стоит почти 3 миллиона рублей. Для семьи Миши эта сумма неподъемная.

Каждое движение Мише Леванкову дается тяжело, но мальчик сдаваться не намерен, он с упорством преодолевает трудности. Мальчик родился, казалось, здоровым, в 3 месяца уверенно держал голову, в 4 начал переворачиваться со спины на живот, но в полгода так и не смог научиться сидеть.



Ирина Леванкова, мама Миши: «С годика у него начались улучшения, он начал ползать, садиться, даже на коленочки стал вставать. Мы так обрадовались, что он стал догонять сверстников, но на ножки он так и не встал».



Как выяснила корреспондент Ольга Зенкова, местные врачи были в замешательстве и не смогли поставить верный диагноз. Пазл сложился на обследовании в Москве. Столичные медики обнаружили у Миши спинальную мышечную атрофию. Это генетическое заболевание, которое постепенно приводит к гибели нейронов, отвечающих за движение. Ребенку становится все сложнее управлять собственным телом, руки и ноги слабеют и перестают слушаться.



Ирина Леванкова: «Он рисует красками. Карандашами он уже не может рисовать, не может надавить, чтобы видно было. Красками проще, просто кисточкой водит».



В медицинской энциклопедии написано, что дети с таким диагнозом уже в возрасте 2 лет могут погибнуть. Мише сейчас 5. Это результат ежедневного труда его и родителей. Папа пристроил к дому дополнительную комнату, где получилось разместить бассейн. Упражнения в воде помогают ребенку тренировать те мышцы, которые пока еще продолжают работать.



Дмитрий Леванков, папа Миши: «В бассейне ему легче двигать руками и ногами, потому что преодолеть притяжение на суше он уже не может, а тут он может конечности полноценно выпрямлять, подтянуть к себе и отталкиваться ими».



Миша добросовестно выполняет каждое задание, но зарядка сейчас нужна не только рукам и ногам, но и легким. Тренировать мышцы диафрагмы ребенок мог бы с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Комплект оборудования, необходимый для Миши, стоит почти 3 миллиона рублей.



Кира Маляр, заведующая отделением паллиативной помощи челябинской городской больницы: «Несмотря на то, что мышцы слабеют и ребенок не так хорошо развит физически, как его сверстники, интеллект полностью развивается по возрасту и даже лучше!»



Миша считает до 10, учит стихи, песни и без труда перечислит названия рыб, живущих в его аквариуме. Но родители иллюзий не питают. Они понимают, что однажды сын совсем перестанет двигаться и не сможет самостоятельно дышать. Тогда мальчика придется госпитализировать в паллиативное отделение. Но если в семье появится аппарат искусственной вентиляции легких, ребенок сможет остаться дома в окружении родных. Чтобы помочь Мише, отправьте СМС на номер 3242 с суммой пожертвования. Например: 350.