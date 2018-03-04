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    Пятилетнему Мише из Челябинска нужны деньги на аппарат ИВЛ. SOS, Челябинск, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПятилетнему Мише из Челябинска нужны деньги на аппарат ИВЛ

    Пятилетнему Мише из Челябинска нужны деньги на аппарат ИВЛ

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    Пятилетнему Мише из Челябинска нужны деньги на аппарат ИВЛ

    Пятилетнему Мише из Челябинска нужны деньги на аппарат ИВЛ

    Пятилетнему Мише из Челябинска нужны деньги на аппарат ИВЛ

      Миша Леванков из Челябинска нуждается в срочной помощи. Она ему нужна как воздух в прямом смысле слова. Чтобы 5-летний мальчик мог дышать, ему необходимо тренировать диафрагму. Для этого нужен аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который стоит почти 3 миллиона рублей. Для семьи Миши эта сумма неподъемная.

      Каждое движение Мише Леванкову дается тяжело, но мальчик сдаваться не намерен, он с упорством преодолевает трудности. Мальчик родился, казалось, здоровым, в 3 месяца уверенно держал голову, в 4 начал переворачиваться со спины на живот, но в полгода так и не смог научиться сидеть.

      Ирина Леванкова, мама Миши: «С годика у него начались улучшения, он начал ползать, садиться, даже на коленочки стал вставать. Мы так обрадовались, что он стал догонять сверстников, но на ножки он так и не встал».

      Как выяснила корреспондент Ольга Зенкова, местные врачи были в замешательстве и не смогли поставить верный диагноз. Пазл сложился на обследовании в Москве. Столичные медики обнаружили у Миши спинальную мышечную атрофию. Это генетическое заболевание, которое постепенно приводит к гибели нейронов, отвечающих за движение. Ребенку становится все сложнее управлять собственным телом, руки и ноги слабеют и перестают слушаться.

      Ирина Леванкова: «Он рисует красками. Карандашами он уже не может рисовать, не может надавить, чтобы видно было. Красками проще, просто кисточкой водит».

      В медицинской энциклопедии написано, что дети с таким диагнозом уже в возрасте 2 лет могут погибнуть. Мише сейчас 5. Это результат ежедневного труда его и родителей. Папа пристроил к дому дополнительную комнату, где получилось разместить бассейн. Упражнения в воде помогают ребенку тренировать те мышцы, которые пока еще продолжают работать.

      Дмитрий Леванков, папа Миши: «В бассейне ему легче двигать руками и ногами, потому что преодолеть притяжение на суше он уже не может, а тут он может конечности полноценно выпрямлять, подтянуть к себе и отталкиваться ими».

      Миша добросовестно выполняет каждое задание, но зарядка сейчас нужна не только рукам и ногам, но и легким. Тренировать мышцы диафрагмы ребенок мог бы с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Комплект оборудования, необходимый для Миши, стоит почти 3 миллиона рублей.

      Кира Маляр, заведующая отделением паллиативной помощи челябинской городской больницы: «Несмотря на то, что мышцы слабеют и ребенок не так хорошо развит физически, как его сверстники, интеллект полностью развивается по возрасту и даже лучше!»

      Миша считает до 10, учит стихи, песни и без труда перечислит названия рыб, живущих в его аквариуме. Но родители иллюзий не питают. Они понимают, что однажды сын совсем перестанет двигаться и не сможет самостоятельно дышать. Тогда мальчика придется госпитализировать в паллиативное отделение. Но если в семье появится аппарат искусственной вентиляции легких, ребенок сможет остаться дома в окружении родных. Чтобы помочь Мише, отправьте СМС на номер 3242 с суммой пожертвования. Например: 350.

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