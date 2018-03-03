Москвичей предупредили о мощном снегопаде в ночь на 4 марта

С приходом южного циклона в Москве в ночь на воскресенье начнется снегопад, который прекратится лишь к утру понедельника.
Гидрометцентр России: «По предварительным расчетам, за сутки с небольшим на Москву выпадет около 14 см снега, что составит чуть более 40% мартовской нормы».
В Гидрометцентре также сообщили, что снежный циклон уже накрыл Калужскую и Тульскую области и «в ближайшие часы подберется к столичному региону», передает «Интерфакс».
Вслед за синоптиками свое предупреждение распространили и в МЧС. В ведомстве отметили, что в течение суток 4 марта в Москве ожидаются «сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с», отмечает ТАСС.
Спасатели посоветовали обходить стороной шаткие строения на улице, автомобилистам — не парковать машины под деревьями и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Международный женский день в Москве сильных морозов не ожидается, будет идти небольшой снег.
В Гидрометцентре также сообщили, что снежный циклон уже накрыл Калужскую и Тульскую области и «в ближайшие часы подберется к столичному региону», передает «Интерфакс».
Вслед за синоптиками свое предупреждение распространили и в МЧС. В ведомстве отметили, что в течение суток 4 марта в Москве ожидаются «сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с», отмечает ТАСС.
Спасатели посоветовали обходить стороной шаткие строения на улице, автомобилистам — не парковать машины под деревьями и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Международный женский день в Москве сильных морозов не ожидается, будет идти небольшой снег.
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