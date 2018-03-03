Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    Москвичей предупредили о мощном снегопаде в ночь на 4 марта

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Москвичей предупредили о мощном снегопаде в ночь на 4 марта

    Москвичей предупредили о мощном снегопаде в ночь на 4 марта

    Москвичей предупредили о мощном снегопаде в ночь на 4 марта
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • С приходом южного циклона в Москве в ночь на воскресенье начнется снегопад, который прекратится лишь к утру понедельника.

    Гидрометцентр России: «По предварительным расчетам, за сутки с небольшим на Москву выпадет около 14 см снега, что составит чуть более 40% мартовской нормы».

    В Гидрометцентре также сообщили, что снежный циклон уже накрыл Калужскую и Тульскую области и «в ближайшие часы подберется к столичному региону», передает «Интерфакс».

    Вслед за синоптиками свое предупреждение распространили и в МЧС. В ведомстве отметили, что в течение суток 4 марта в Москве ожидаются «сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с», отмечает ТАСС.

    Спасатели посоветовали обходить стороной шаткие строения на улице, автомобилистам — не парковать машины под деревьями и строго соблюдать правила дорожного движения.

    Ранее сообщалось, что в Международный женский день в Москве сильных морозов не ожидается, будет идти небольшой снег.

    Новости по теме

    Весна-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru