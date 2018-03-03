Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    Подросток пырнул кухонным ножом школьницу в ХМАО

    2 комментария

    Подросток пырнул кухонным ножом школьницу в ХМАО

    Подросток пырнул кухонным ножом школьницу в ХМАО

    Семиклассница госпитализирована в Советском районе ХМАО после того, как ее ударил ножом подросток.

    По информации СУ СК по ХМАО, инцидент произошел сегодня днем в одном из дворов жилого дома в городе Советский. По данным следствия, между учащимся 4-го класса и ученицей 7-го класса возник мелкий конфликт, в ходе которого мальчик ударил школьницу ножом в живот.

    По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, совершенного в отношении малолетнего, с применением оружия».

    В настоящее время девочка находится в одном из медицинских учреждений города, ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью школьницы ничего не угрожает.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru