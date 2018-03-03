В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавший

В Донецке устанавливаются обстоятельства взрыва, в результате которого пострадал один человек.

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Донецк

Украина

Инцидент произошел в одном из дворов на парковке. Повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов вылетели стекла.



По предварительным данным, один человек получил травмы, это владелец одного из пострадавших авто. Причины взрыва устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.



Владислав Латынцев, глава Ворошиловского района Донецка: «Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва».

