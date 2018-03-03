В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавший

В Донецке устанавливаются обстоятельства взрыва, в результате которого пострадал один человек.
Инцидент произошел в одном из дворов на парковке. Повреждены четыре автомобиля, в одном из многоэтажных домов вылетели стекла.
По предварительным данным, один человек получил травмы, это владелец одного из пострадавших авто. Причины взрыва устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.
Владислав Латынцев, глава Ворошиловского района Донецка: «Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва».
По предварительным данным, один человек получил травмы, это владелец одного из пострадавших авто. Причины взрыва устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.
Владислав Латынцев, глава Ворошиловского района Донецка: «Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города. Источник взрыва находился между автомобилями, на асфальте видна воронка от взрыва».
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