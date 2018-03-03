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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Куцына. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Куцына

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Куцына

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    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Куцына

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Куцына

    «Ты супер!», выпуск четвертый: Виктория Куцына

      17-летняя участница проекта «Ты супер!» Виктория Куцына приехала в Москву из деревни Агерзе в Татарстане.

      Вике было два года, когда отец ушел из семьи. Мама уехала к родственникам в другой город, а там начала прикладываться к бутылке. Долгие годы Виктория Куцына оправдывала маму: виноват кто угодно, только не она. Но со временем все изменилось. Когда мать Вики уже не выходила из запоев, девочку забрали к себе родственники.



      На сцене Вика исполнила композицию «Около тебя». Сергей Лазарев отметил, что девочка выбрала очень непростую песню. Видимо, это и сказалось на решении жюри. Судьи отметили, что девочка не смогла полностью раскрыться на сцене, и пожелали ей научиться выражать эмоции в творчестве.



      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите в следующую субботу, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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