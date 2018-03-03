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    Электричка сбила женщину с ребенком в Подмосковье

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    Электричка сбила женщину с ребенком в Подмосковье

    Электричка сбила женщину с ребенком в Подмосковье

    В районе станции Щербинка в Московской области электричка сбила двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    Из сообщения пресс-службы: «В районе станции Щербинка электропоездом Москва — Серпухов были травмированы женщина и ребенок».

    От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Женщину доставили в больницу, передает ТАСС.

    По предварительной информации, женщина с ребенком переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.

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