Электричка сбила женщину с ребенком в Подмосковье

В районе станции Щербинка в Московской области электричка сбила двух человек. Об этом сообщили в
пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Из сообщения пресс-службы: «В районе станции Щербинка электропоездом Москва — Серпухов были травмированы женщина и ребенок».
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Женщину доставили в больницу, передает ТАСС.
По предварительной информации, женщина с ребенком переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.
От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Женщину доставили в больницу, передает ТАСС.
По предварительной информации, женщина с ребенком переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.
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