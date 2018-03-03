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    СМИ: внедорожник Тимати сгорел в центре Москвы. ДТП, знаменитости, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: внедорожник Тимати сгорел в центре Москвы

    СМИ: внедорожник Тимати сгорел в центре Москвы

    3 комментария
    • Фото: @moguta888 / instagram.com
    СМИ: внедорожник Тимати сгорел в центре Москвы

    СМИ: внедорожник Тимати сгорел в центре Москвы

    СМИ: внедорожник Тимати сгорел в центре Москвы
    • Фото: @moguta888 / instagram.com

      • СМИ сообщают, что автомобиль Gelandewagen, на котором передвигалась охрана рэпера Тимати, взорвался и сгорел в центре Москвы. Видео с горящим автомобилем появилось в Сети.

      Между тем, как отмечает сайт «Комсомольской правды», представители Тимати пока не подтверждают сообщения о взорвавшемся внедорожнике певца. Сам он тоже пока никак не прокомментировал появившиеся сообщения.

      Максим Задворнов, PR-директор: «Пока информацию об этом не подтверждаем».

      На видео, снятом очевидцами, запечатлен горящий черный Mercedes. Как сообщают в Сети, иномарка взорвалась из-за ночной аварии: якобы внедорожник столкнулся с Volkswagen в центре Москвы в районе Даниловского рынка на Мытной улице. По некоторым сведениям, тот, кто был за рулем джипа, находится в больнице.

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