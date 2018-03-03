«Ты супер!», выпуск четвертый: Севинч Ходиева

Проект «Ты супер!» — международный.
10-летняя участница Севинч Ходиева приехала на конкурс из Ташкента.
Еще четыре года назад Севинч Ходиева жила не в детском доме, как сейчас, а с любимой мамой. Но женщина так и не рассказала девочке, что совсем крохотной взяла ее в больнице, а кровная мать от нее отказалась. Севинч помнит только хорошее из безоблачного неба. Однако потом ее приемная мама пропала. Девочка не знает, что на самом деле ее приемной мамы больше нет в живых, — сердце остановилось.
На сцене Севинч исполнила песню Alphabeth. После выступления Виктор Дробыш с удовольствием поклонился юной вокалистке, отметив гармоничность ее выступления. В свою очередь Игорь Крутой заявил, что исполнение Севинч несовершенно, но у участницы есть то, чего нет у других, — «есть солнечность, есть желание петь, есть внешняя и внутренняя красота».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите через неделю, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
На сцене Севинч исполнила песню Alphabeth. После выступления Виктор Дробыш с удовольствием поклонился юной вокалистке, отметив гармоничность ее выступления. В свою очередь Игорь Крутой заявил, что исполнение Севинч несовершенно, но у участницы есть то, чего нет у других, — «есть солнечность, есть желание петь, есть внешняя и внутренняя красота».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите через неделю, 10 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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