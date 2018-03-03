Обгон на заснеженной трассе: как не попасть в ДТП и не нарваться на штраф

Обгон по встречной — настоящая русская рулетка. Лобовой удар, лишение прав или штраф — что ждет водителя на дороге с заснеженной разметкой?
В нашей снежной стране трассы могут быть не чищены неделями, а то и всю зиму. Понять, где своя, а где встречная, можно только на глазок. Так сказано даже в правилах.
Антон Белан, начальник отделения ГУ ОБДД МВД РФ: «При отсутствии дорожной разметки количество полос движения определяется самими водителями с учетом ширины проезжей части».
Даже если нет знаков и разметки, правила запрещают обгонять в конце подъема, на опасном повороте, на участках с ограниченной видимостью. А если в каждую сторону есть минимум две полосы, то потоки точно должна разделять двойная сплошная, то есть выезжать на встречную запрещено всегда.
За выезд на встречную при объезде препятствия прав не лишают, только штраф — 1500 рублей. А в некоторых случаях инспекторы и вовсе ограничиваются предупреждением.
Предостеречь водителей от наказаний, а главное — от жутких лобовых аварий, должны дублирующие знаки слева — на встречной обочине. Если основной знак скрыт за впередиидущим грузовиком, дублер поможет сориентироваться.
Сергей Сторожев, начальник отдела научного и технического обеспечения надзорной деятельности ФКУ НИЦ БДД МВД России: «Госавтоинспекция предложила новую, более жесткую формулировку для этого положения, которая обяжет дублировать такие знаки».
Многие водители предпочитают спорить на дороге и в судах. Верховный суд в одном из дел подтвердил: если нет разметки и знаков, за выезд на встречку прав лишать нельзя. Но все же это чужая, опасная территория.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Антон Белан, начальник отделения ГУ ОБДД МВД РФ: «При отсутствии дорожной разметки количество полос движения определяется самими водителями с учетом ширины проезжей части».
Даже если нет знаков и разметки, правила запрещают обгонять в конце подъема, на опасном повороте, на участках с ограниченной видимостью. А если в каждую сторону есть минимум две полосы, то потоки точно должна разделять двойная сплошная, то есть выезжать на встречную запрещено всегда.
За выезд на встречную при объезде препятствия прав не лишают, только штраф — 1500 рублей. А в некоторых случаях инспекторы и вовсе ограничиваются предупреждением.
Предостеречь водителей от наказаний, а главное — от жутких лобовых аварий, должны дублирующие знаки слева — на встречной обочине. Если основной знак скрыт за впередиидущим грузовиком, дублер поможет сориентироваться.
Сергей Сторожев, начальник отдела научного и технического обеспечения надзорной деятельности ФКУ НИЦ БДД МВД России: «Госавтоинспекция предложила новую, более жесткую формулировку для этого положения, которая обяжет дублировать такие знаки».
Многие водители предпочитают спорить на дороге и в судах. Верховный суд в одном из дел подтвердил: если нет разметки и знаков, за выезд на встречку прав лишать нельзя. Но все же это чужая, опасная территория.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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