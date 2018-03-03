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    Патриарх Кирилл заявил об особой связи русского и болгарского народов. Болгария, история, патриарх, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл заявил об особой связи русского и болгарского народов

    Патриарх Кирилл заявил об особой связи русского и болгарского народов

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    Патриарх Кирилл заявил об особой связи русского и болгарского народов

    Патриарх Кирилл заявил об особой связи русского и болгарского народов

    Патриарх Кирилл заявил об особой связи русского и болгарского народов

      В Болгарии отмечают 140-летие освобождения от османского ига. В торжественных мероприятиях принял участие патриарх Кирилл.

      Именно 3 марта в 1878 году закончилась Русско-турецкая война, ставшая для народа Болгарии освободительной. Почтить память русских воинов в Софию прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил о прочности духовных связей русского и болгарского народов.

      Патриарх Кирилл: «С болгарским народом русский народ находится в совершенно особой духовной связи. И выразителями этой связи являются наши церкви. Многое меняется в мире, меняется политическое устройство, сама политика, а те связи, которыми церкви скрепляют народы, преодолевают изменения времени».

      Патриарх добавил, что прибыл в Софию с «очень светлым чувством» и радуется предстоящим встречам. Кирилл примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии, а также совершит молебен в храме Рождества Христова на Шипке и Александро-Невском кафедральном соборе, построенном в 1912 году в знак благодарности русскому народу.

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