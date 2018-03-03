Четверо детей погибли при пожаре во Владимирской области

Мощный пожар произошел в частном доме в Александровском районе Владимирской области в ночь на субботу. По предварительным данным, погибли четверо детей.
Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по региону, старшему из погибших детей было шесть лет, младшему — три года. Спастись на пожаре удалось двоим взрослым — мужчине и женщине, а также девочке 2010 года рождения. По факту происшествия проводится проверка.
В ГУ МСЧ по региону заявили, что сообщение о возгорании частного дома в городе Струнино поступило пожарным в 0:43 в субботу. Общая площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение в 3:20 утра.
По информации СУ СК по Владимирской области, сгоревший дом два года назад купила жительница Москвы. В нем она поселилась со своими детьми и сожителем. Сообщается, что женщина с детьми состояла на учете в органах системы профилактики, а в доме постоянно сохранялись антисанитарные условия, детей периодически помещали в стационар больницы.
В ночь пожара, когда дети спали, сожители услышали звуки, вышли в коридор и увидели сильное задымление, а затем мгновенно в доме возник пожар, который быстро распространялся по деревянной постройке. Сожитель крикнул женщине, чтобы она выбегала из дома, а сам бросился спасать детей. Из дома он смог вынести только 7-летнюю девочку, к остальным уже добраться не смог.
На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты СК России, сотрудники МЧС и полиции. Устанавливаются причины пожара.
В ГУ МСЧ по региону заявили, что сообщение о возгорании частного дома в городе Струнино поступило пожарным в 0:43 в субботу. Общая площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение в 3:20 утра.
По информации СУ СК по Владимирской области, сгоревший дом два года назад купила жительница Москвы. В нем она поселилась со своими детьми и сожителем. Сообщается, что женщина с детьми состояла на учете в органах системы профилактики, а в доме постоянно сохранялись антисанитарные условия, детей периодически помещали в стационар больницы.
В ночь пожара, когда дети спали, сожители услышали звуки, вышли в коридор и увидели сильное задымление, а затем мгновенно в доме возник пожар, который быстро распространялся по деревянной постройке. Сожитель крикнул женщине, чтобы она выбегала из дома, а сам бросился спасать детей. Из дома он смог вынести только 7-летнюю девочку, к остальным уже добраться не смог.
На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты СК России, сотрудники МЧС и полиции. Устанавливаются причины пожара.
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