Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Красноярск отметил год до начала Универсиады-2019. Красноярск, Универсиада, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрасноярск отметил год до начала Универсиады-2019

    Красноярск отметил год до начала Универсиады-2019

    4 комментария
    Красноярск отметил год до начала <nobr>Универсиады-2019</nobr>

    Красноярск отметил год до начала Универсиады-2019

    Красноярск отметил год до начала <nobr>Универсиады-2019</nobr>

      Масштабным праздником отметил Красноярск год до старта XXIX Всемирной зимней Универсиады. Зрителей ждали песни, танцы и спортсмены-олимпийцы.

      Кульминацией театрализованного шоу стало крупнейшее в истории города 3D-представление. На «экран», в роли которого выступил фасад здания театра оперы и балета, организаторы спроецировали видео, посвященное будущим студенческим играм.

      Организаторы подчеркнули: город вышел на финишную прямую в подготовке к играм. Заканчивается строительство крупнейшего объекта Универсиады — ледовой арены «Кристалл». Почти готов к эксплуатации ледовый дворец и спортивный комплекс, заработал новый терминал международного аэропорта.

      Накануне стартовала продажа билетов на Универсиаду. Их уже можно купить на сайте мероприятия.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru