Красноярск отметил год до начала Универсиады-2019

Масштабным праздником отметил Красноярск год до старта XXIX Всемирной зимней Универсиады. Зрителей ждали песни, танцы и спортсмены-олимпийцы .

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Универсиада

Кульминацией театрализованного шоу стало крупнейшее в истории города 3D-представление. На «экран», в роли которого выступил фасад здания театра оперы и балета, организаторы спроецировали видео, посвященное будущим студенческим играм.



Организаторы подчеркнули: город вышел на финишную прямую в подготовке к играм. Заканчивается строительство крупнейшего объекта Универсиады — ледовой арены «Кристалл». Почти готов к эксплуатации ледовый дворец и спортивный комплекс, заработал новый терминал международного аэропорта.



Накануне стартовала продажа билетов на Универсиаду. Их уже можно купить на сайте мероприятия.

