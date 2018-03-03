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    Годовалой Кате срочно нужны средства на жизненно важные лекарства. SOS, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГодовалой Кате срочно нужны средства на жизненно важные лекарства

    Годовалой Кате срочно нужны средства на жизненно важные лекарства

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    Годовалой Кате срочно нужны средства на жизненно важные лекарства

    Годовалой Кате срочно нужны средства на жизненно важные лекарства

    Годовалой Кате срочно нужны средства на жизненно важные лекарства

      Маленькой Кате Пискуновой из Костромы срочно нужна помощь. Девочке чуть больше года, и у нее редкое заболевание. Помочь может только недавно разработанное за границей лекарство. В России оно пока не зарегистрировано, а значит, больницы получать его не могут. Поэтому родители вынуждены закупать препарат самостоятельно. Каждый месяц они тратят на него около полумиллиона рублей. Но другого выхода нет, для Кати — это единственный шанс выжить.

      Пискуновы мечтают продержаться хотя бы несколько месяцев. Кате в январе исполнился год. У нее чрезвычайно редкое заболевание, относящееся к группе первичных иммунодефицитов. На всю Россию зафиксировано лишь двадцать два таких ребенка. В их организме вырабатывается вещество цистин, которое из-за болезни не выводится, накапливается и стремительно разрушает органы. В первую очередь почки, костный мозг и глаза ребенка.

      Есть достаточно простой способ устранить эти последствия — регулярно принимать таблетки и закапывать специальные капли в глаза, которые нейтрализуют действие цистина. Если бы не одно но: отечественное лекарство не существует, а стоимость зарубежного очень высока.

      Владислав Пискунов, отец Кати: «По врачебному заключению препараты, к сожалению, нам пожизненно показаны, то есть будем принимать их всю жизнь. Стоимость их на данный момент около 450 000 рублей. В месяц».

      Такие дорогостоящие лекарства региональные департаменты здравоохранения предоставляют больному ребенку не всегда, но в случае с этим заболеванием все еще сложнее.

      Ольга Баранова, главврач костромской детской больницы: «Препараты до настоящего времени в Российской Федерации не зарегистрированы. И в этом самая большая трудность».

      Какую-то часть таблеток и капель семья приобрела за собственные деньги, потом помогли благотворительные фонды. Но сейчас эти лекарства подходят к концу. В семье обсуждают, что необходимо купить в первую очередь. Если не купить таблетки — откажут почки, если не приобрести капли — велика вероятность потерять зрение. И в обоих случаях велика вероятность летального исхода.

      Благотворительная организация «Маринафонд» рассчитывает с помощью неравнодушных людей собрать 1 млн 260 тыс. рублей. Это позволит Кате продержаться несколько месяцев, пока региональный департамент здравоохранения не решит кардинально вопрос с постоянной закупкой лекарств.

      Чтобы помочь Кате, отправьте СМС на номер 3116 со словом MARINA и суммой пожертвования. Например: MARINA 200.

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