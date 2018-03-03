Математик рассчитал сроки начала третьей мировой войны

Математик из Колорадского университета в Боулдере, США, изучил открытые исторические данные о вооруженных конфликтах и высчитал, когда может начаться третья мировая война.
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, сказано, что периоды длительного перемирия сменяются фазами «великого насилия» и наоборот.
Ученый проанализировал конфликты, произошедшие с 1823-го по 2003 год. За этот временной промежуток произошло 95 серьезных столкновений между разными странами, и только пять из них случились с 1940-го по 2003-й год.
Клаузет разработал компьютерную программу, которая воспроизвела войны этого периода, рассчитала их частоту и «степень тяжести». Исходя из полученных данных математик сделал вывод, что вероятность нового глобального вооруженного столкновения достаточно высока. Конфликт может произойти примерно до 2150 года.
Ученый проанализировал конфликты, произошедшие с 1823-го по 2003 год. За этот временной промежуток произошло 95 серьезных столкновений между разными странами, и только пять из них случились с 1940-го по 2003-й год.
Клаузет разработал компьютерную программу, которая воспроизвела войны этого периода, рассчитала их частоту и «степень тяжести». Исходя из полученных данных математик сделал вывод, что вероятность нового глобального вооруженного столкновения достаточно высока. Конфликт может произойти примерно до 2150 года.
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