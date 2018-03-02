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    Трамп продлил на год санкции против России

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп продлил на год санкции против России

    Трамп продлил на год санкции против России

    Трамп продлил на год санкции против России
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Президент США принял решение продлить на год санкции, которые были введены в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

    Дональд Трамп подписал документ о продлении антироссийских санкций на год. Речь идет об ограничениях, которые были введены в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Из обнародованных документов следует, что в очередной раз продлевается срок действия ограничительных мер против России, которые правительство США ввело 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.

    Трамп пришел к выводу, что эти санкции должны остаться в силе. Причиной, как пояснили в пресс-службе Белого дома, стало то, что ситуация вокруг Украины по-прежнему «представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

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