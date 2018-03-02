Таинственная Россия <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Таинственная Россия 16+
    •  

    Многодетная воронежская семья назвала шестого ребенка Россией

    4 комментария
    • Фото: vrnzags.ru
    Многодетная воронежская семья назвала шестого ребенка Россией

    Многодетная воронежская семья назвала шестого ребенка Россией

    Многодетная воронежская семья назвала шестого ребенка Россией
  • Фото: vrnzags.ru

    • Николай и Наталья Шишкины из слободы Подгорное выбрали патриотичное и необычное имя для своего шестого ребенка. Девочку, которая родилась в феврале, назвали Россия.

    Имя для дочери выбрала ее мама Наталья. По ее словам, родные поддержали решение назвать дочь Россией. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

    Наталья Шишкина: «Для нас с мужем было важно, чтобы в имени дочки была двойная согласная, как и у предыдущих девочек. Я уже в роддоме называла дочь Рося, Росийка, Роська. В выборе имени меня поддержали брат Владимир и мама».

    Когда ее супруг Николай отправился в загс, чтобы зарегистрировать дочь с необычным именем, к его решению отнеслись с недоверием. Наталье вместе с новорожденной малышкой тоже пришлось отправиться в загс, чтобы подтвердить свое согласие.

    В результате сотрудники отдела местного загса, представители местных властей и журналисты поздравили многодетную мать. Они поблагодарили Наталью за тяжелый труд в воспитании детей, пожелали счастья и вручили семье Шишкиных подарки и сувениры.

    Наталья и Николай Шишкины воспитывают еще пятерых детей — 16-летнего Валентина, 11-летнего Эдуарда, девятилетнюю Камиллу, шестилетнюю Жанну и трехлетнюю Изабеллу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru