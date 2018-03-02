Многодетная воронежская семья назвала шестого ребенка Россией

Николай и Наталья Шишкины из слободы Подгорное выбрали патриотичное и необычное имя для своего шестого ребенка. Девочку, которая родилась в феврале, назвали Россия.
Имя для дочери выбрала ее мама Наталья. По ее словам, родные поддержали решение назвать дочь Россией. Об этом сообщает РИА «Воронеж».
Наталья Шишкина: «Для нас с мужем было важно, чтобы в имени дочки была двойная согласная, как и у предыдущих девочек. Я уже в роддоме называла дочь Рося, Росийка, Роська. В выборе имени меня поддержали брат Владимир и мама».
Когда ее супруг Николай отправился в загс, чтобы зарегистрировать дочь с необычным именем, к его решению отнеслись с недоверием. Наталье вместе с новорожденной малышкой тоже пришлось отправиться в загс, чтобы подтвердить свое согласие.
В результате сотрудники отдела местного загса, представители местных властей и журналисты поздравили многодетную мать. Они поблагодарили Наталью за тяжелый труд в воспитании детей, пожелали счастья и вручили семье Шишкиных подарки и сувениры.
Наталья и Николай Шишкины воспитывают еще пятерых детей — 16-летнего Валентина, 11-летнего Эдуарда, девятилетнюю Камиллу, шестилетнюю Жанну и трехлетнюю Изабеллу.
Наталья Шишкина: «Для нас с мужем было важно, чтобы в имени дочки была двойная согласная, как и у предыдущих девочек. Я уже в роддоме называла дочь Рося, Росийка, Роська. В выборе имени меня поддержали брат Владимир и мама».
Когда ее супруг Николай отправился в загс, чтобы зарегистрировать дочь с необычным именем, к его решению отнеслись с недоверием. Наталье вместе с новорожденной малышкой тоже пришлось отправиться в загс, чтобы подтвердить свое согласие.
В результате сотрудники отдела местного загса, представители местных властей и журналисты поздравили многодетную мать. Они поблагодарили Наталью за тяжелый труд в воспитании детей, пожелали счастья и вручили семье Шишкиных подарки и сувениры.
Наталья и Николай Шишкины воспитывают еще пятерых детей — 16-летнего Валентина, 11-летнего Эдуарда, девятилетнюю Камиллу, шестилетнюю Жанну и трехлетнюю Изабеллу.
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