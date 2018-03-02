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    В Раде возмутились инфографикой ООН о происхождении украинского языка

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    В Раде возмутились инфографикой ООН о происхождении украинского языка

    В Раде возмутились инфографикой ООН о происхождении украинского языка

    Украинский парламентарий Андрей Тетерук возмутился из-за инфографики о родстве русского и украинского языков, размещенной на официальной странице ООН в Facebook.

    Депутат Рады в своем Facebook выразил недовольство из-за инфографики ООН о происхождении украинского языка. На иллюстрации было изображено дерево, символизирующее взаимосвязь языков. Украинский язык был изображен как боковая ветка — ответвление от русского, а белорусский — представлен обособленно.

    Андрей Тетерук: «На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа».

    Как он заявил, такое изображение формирует у мирового сообщества мнение, что украинский народ не самодостаточный, а являются частью русского. Депутат Рады обвинил ООН в распространении антиукраинской пропаганды и участии в «гибридной войне» на стороне России.

    После того как поднялась шумиха, инфографика со страницы ООН в Facebook была удалена.

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