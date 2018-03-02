В Москве грабитель отобрал у женщины кошелек с 58 тыс. долларов

Столичная полиция разыскивает мужчину, который отобрал у женщины кошелек с 58 тыс. долларов (около 3,3 млн рублей) в районе Соколиная Гора.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГУ МВД по городу, ограбление произошло на улице Ибрагимова. Неизвестный зашел вслед за женщиной в подъезд жилого дома и вырвал у нее из рук кошелек, после чего скрылся.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, в кошельке было 58 тыс. долларов. Полиция разыскивает мужчину кавказской внешности плотного телосложения, совершившего грабеж в медицинской маске.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, в кошельке было 58 тыс. долларов. Полиция разыскивает мужчину кавказской внешности плотного телосложения, совершившего грабеж в медицинской маске.
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