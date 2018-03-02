Путин рассказал, чем бы занимался вместо работы президентом

Президент России Владимир Путин принял участие в блиц-опросе в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость». Он ответил на несколько коротких вопросов, часть из которых были ироничными, часть — гипотетического характера, а некоторые касались истории.

В ходе опроса президент сообщил, что занялся бы творчеством, если бы не работал главой государства. Также он рассказал, что практически ежедневно сам себе готовит салат, каждый год с нетерпением ждет своего новогоднего поздравления россиянам и верит в народные приметы.



Владимир Путин: «Я готовлю салат, он такой вкусный, я потом угощу».



Путин также дал рецепт, как бороться с ленью, — «работать», и объяснил, что носит часы на правой руке, потому что иначе ему мешает заводной рычаг часового механизма. Президент признался, что верит в народные приметы и считает для себя лучшим отдыхом смену деятельности.



Президент сказал, что если бы у него была возможность изменить что-то в истории страны, то он бы хотел предотвратить распад СССР. При этом он с иронией пояснил, что не захотел бы променять сегодняшний день на другую историческую эпоху — ведь в прошлом его предки были крепостными.



Владимир Путин: «Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент».



Отвечая на вопрос, есть ли у него несбывшаяся мечта, президент сказал, что его цель понятна.



Владимир Путин: «Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед».



На вопрос о том, хотел бы он знать свое будущее — через 5–10 лет, глава государства ответил отрицательно. Не стал Путин называть и каких-то конкретных людей из прошлого, которых он считал бы кумирами.



Владимир Путин: «Я думаю, что неправильно делать каких-то для себя кумиров, но мне нравится деятельность очень многих наших деятелей — и общественных, и деятелей культуры, и государственных деятелей. Они все составляют славу нашей страны».



Также президент подчеркнул, что сила духа России заключается в людях. На вопрос о том, что является для него главным в жизни, Путин ответил: результат.