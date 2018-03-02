Пожар в Петербурге уничтожил мансарду исторического дома с фонтаном

Семь часов потребовалось спасателям на ликвидацию пожара в историческом здании на Петроградской стороне.

Доходный дом на Куйбышева, 21, где сейчас расположены квартиры и офисные помещения, загорелся ночью. Огонь охватил 300 квадратных метров кровли над нежилой частью постройки.



Открытое пламя, полыхавшее на крыше, сняли на видео очевидцы. Кроме того, горожане отметили, что запах гари чувствовался не только в Петроградском районе, но даже на Васильевском острове.



В результате пожара здание, известное также как дом с фонтаном, лишилось узнаваемого шпиля. Жертв удалось избежать. Как сообщили в МЧС, спасатели эвакуировали 15 человек. Никто из них не пострадал.