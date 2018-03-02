В Новосибирске выясняют обстоятельства голодной смерти «ученицы» секты Саи Бабы

Следователи озвучили результаты экспертизы, назначенной после гибели
35-летнего дизайнера Елены Смородиновой. Близкие надеялись, что на основании этих исследований будет задержан виновник трагедии. Родственники и друзья уверены, что женщину убедили соблюдать длительную голодовку, что и привело к смерти. Но криминалисты рекомендовали не торопиться с выводами.
Окончания экспертизы, назначенной следователями, близкие погибшей при странных обстоятельствах Елены Смородиновой ждали почти четыре месяца. Они надеялись, что криминалисты смогут объяснить, почему женщина, по сути, осознанно шла на смерть, и никто из тех, кто знал о ее эксперименте над собой, не вмешался.
Друг Лены создал вот специальный сайт, на котором публикует все, что впоследствии может стать уликами. Например, здесь есть переписка с некой духовной наставницей. Исходя из опубликованного текста, та дала, по сути, невыполнимое задание — продержаться на сухой диете без еды и воды три недели. Все это время общение продолжалось. Ученица переживала, что не пройдет с суровое испытание: жаловалась на боли.
Из переписки:
— Прости, что беспокою, можно узнать, пожалуйста: у меня те же сроки остались — 23 дня или что-то изменилось? Прости, от соматики и боли пишу, жить очень хочется.
— Я верю в тебя и твою силу больше тебя самой.
С голодающей поддерживали общение единомышленницы. Когда Елена перестала выходить на связь, они решили навестить ее.
Максим Мельников, друг умершей: «Сестры по вере уже очень переживали за нее, они видели, что Лена очень плохо выглядит. Они приехали к ней домой, но Лена была уже не в состоянии открыть дверь, они звонили, писали СМС, оставляли голосовые сообщения, но Лена отвечала несколько раз, но что-то шепотом, абсолютно бессвязно».
Последовательницы сомнительного учения, оказавшиеся у порога умирающей женщины, не вызвали скорую, МЧС или полицейских. О том, что происходило, близкие погибшей также узнали из переписки.
Максим Мельников: «Они читали молитвы, а также посылали ей шары любви для духовной поддержки. По всей видимости, посылки до Лены так и не дошли, потому что на связь она уже не вышла, но и дверь открыть была уже не в состоянии».
35-летняя Елена Смородинова когда-то работала дизайнером, обожала путешествия в Индию, увлекалась йогой и мандалами — это медитация с помощью рисования. После развода с мужем она замкнулась в себе и стала искать духовного наставника. Тогда и познакомилась с Лолой Байковой — она известна как последовательница учения Саи Бабы — неоиндуистского религиозного лидера, умершего еще в 2011 году. В Новосибирске Лола организовала своего рода клуб по интересам и выпустила несколько книг, которые посвящены голоданию.
Впрочем, следователи пока не нашли доказательств того, что она составляла диету Елены Смородиновой. На своей странице в Интернете последовательница неоиндуисткого движения категорически опровергает свою причастность к голодовке дизайнера.
Лола Байкова: «Я не убивала ученицу! Елена Смородинова умерла, потому что Саи решил забрать ее к себе. Он сказал мне, чтобы я рекомендовала ей аскезы, и я не могла ослушаться. Я только проводник его воли».
Однако подозреваемых до сих пор нет. Следователи пока проводят проверку по факту обнаружения тела. Подробности истории — в сюжете программы «ЧП».
Друг Лены создал вот специальный сайт, на котором публикует все, что впоследствии может стать уликами. Например, здесь есть переписка с некой духовной наставницей. Исходя из опубликованного текста, та дала, по сути, невыполнимое задание — продержаться на сухой диете без еды и воды три недели. Все это время общение продолжалось. Ученица переживала, что не пройдет с суровое испытание: жаловалась на боли.
Из переписки:
— Прости, что беспокою, можно узнать, пожалуйста: у меня те же сроки остались — 23 дня или что-то изменилось? Прости, от соматики и боли пишу, жить очень хочется.
— Я верю в тебя и твою силу больше тебя самой.
С голодающей поддерживали общение единомышленницы. Когда Елена перестала выходить на связь, они решили навестить ее.
Максим Мельников, друг умершей: «Сестры по вере уже очень переживали за нее, они видели, что Лена очень плохо выглядит. Они приехали к ней домой, но Лена была уже не в состоянии открыть дверь, они звонили, писали СМС, оставляли голосовые сообщения, но Лена отвечала несколько раз, но что-то шепотом, абсолютно бессвязно».
Последовательницы сомнительного учения, оказавшиеся у порога умирающей женщины, не вызвали скорую, МЧС или полицейских. О том, что происходило, близкие погибшей также узнали из переписки.
Максим Мельников: «Они читали молитвы, а также посылали ей шары любви для духовной поддержки. По всей видимости, посылки до Лены так и не дошли, потому что на связь она уже не вышла, но и дверь открыть была уже не в состоянии».
35-летняя Елена Смородинова когда-то работала дизайнером, обожала путешествия в Индию, увлекалась йогой и мандалами — это медитация с помощью рисования. После развода с мужем она замкнулась в себе и стала искать духовного наставника. Тогда и познакомилась с Лолой Байковой — она известна как последовательница учения Саи Бабы — неоиндуистского религиозного лидера, умершего еще в 2011 году. В Новосибирске Лола организовала своего рода клуб по интересам и выпустила несколько книг, которые посвящены голоданию.
Впрочем, следователи пока не нашли доказательств того, что она составляла диету Елены Смородиновой. На своей странице в Интернете последовательница неоиндуисткого движения категорически опровергает свою причастность к голодовке дизайнера.
Лола Байкова: «Я не убивала ученицу! Елена Смородинова умерла, потому что Саи решил забрать ее к себе. Он сказал мне, чтобы я рекомендовала ей аскезы, и я не могла ослушаться. Я только проводник его воли».
Однако подозреваемых до сих пор нет. Следователи пока проводят проверку по факту обнаружения тела. Подробности истории — в сюжете программы «ЧП».
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