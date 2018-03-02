Петербургский аквапарк требует от семьи захлебнувшегося в бассейне ребенка вернуть миллионы

Аквапарк «Питерлэнд» подал иск к семье мальчика, который стал инвалидом после посещения водного комплекса. Таким образом администрация хочет вернуть деньги, потраченные родителями на лечение ребенка.

Три раза в неделю у Лахима массаж, лечебная физкультура. С ним много занимаются и специалисты, и родители. Он побывал уже почти во всех клиниках Петербурга. В Москве мальчику провели стимуляцию головного мозга, которая обошлась в 400 тысяч рублей. Врачи рекомендовали эту процедуру повторить. Но на нее не хватило денег.



Сколько уже потратила семья Лахима и не сосчитать. Расходы растут с каждым днем. Нужны и занятия с логопедом. Возможно, мальчик сможет вновь заговорить. 5 тренировок на роботизированном комплексе для восстановления двигательных навыков стоят 12 тысяч рублей. Вертикализатор для дома родителям пришлось купить самим.



Моххамед, получив по решению суда компенсацию за моральный и материальный вред, никогда не думал, что спустя пять лет после трагедии, ему вновь придется выяснять правовые отношения с «Питерлэндом». Высшая инстанция отменила приговор Приморского суда, аквапарк подал гражданский иск. Требуя вернуть деньги, выплаченные компанией на лечение Лахима.



Там посчитали: за счет этих средств семья мальчика, который стал инвалидом после похода в водный комплекс, незаконно обогатилась.



Моххамед Аль-Акмар, отец Лахима: «Они требуют даже не моральной, а материальной компенсации. Это. около 3 млн 450 тысяч рублей. Я должен им вернуть эти деньги. И поэтому суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, где я буду доказывать, что ребенок — инвалид и для реабилитации требуется много препаратов».



Гражданское дело находится в Василеостровском суде. Правда, рассмотрение сейчас приостановлено до получения результатов экспертизы, которую должны оплатить пополам истец с ответчиком. Однако в конце года выясняется: юридическое лицо ООО «Аквапарк „Питерлэнд“» признано банкротом.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.