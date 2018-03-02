Легендарный модельер Вячеслав Зайцев отмечает 80-летие

Сегодня 80-летие отмечает Вячеслав Зайцев, общепризнанный модельер номер один в СССР и России.

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Его имя прогремело еще в 1960-х, когда он выпустил свою первую коллекцию, для колхозниц. Вызывающие телогрейки в стиле павловопосадских платков так восхитили Запад, что европейская пресса взорвалась статьями о «Красном Диоре».



А на родине одежду от дизайнера-бунтаря запретили. Впрочем, вскоре именно Зайцев начал одевать всю советскую элиту, эстраду, ведущих актеров. Ярко проявил он себя и в качестве создателя театральных костюмов, художника и телеведущего.



Вячеслав Зайцев стал иконой моды не благодаря, а вопреки. Это сейчас кругом одни дизайнеры, а заводы стоят. В его времена было наоборот. Моду диктовали чиновники, а не художники — одну на всю страну. После института юный модельер по распределению попал на швейную фабрику в подмосковном Бабушкине. Много лет сражаясь с товарищами из министерств, Зайцев возглавлял экспериментальный цех в Доме моделей. Именно там ковалась советская мода.



Татьяна Чапыгина была одной из любимиц Зайцева. Ее, как и многих других, он учил другой, не советской жизни: краситься, делать прически, держать себя с достоинством. Ведь тогда модели были не звездами, как сейчас, а «демонстраторами одежды». Получали как уборщицы и ловили на себе колкие взгляды блюстителей морали.



Татьяна Чапыгина: «Он нас всегда опекал. Когда ездили в командировки по СССР, он нам говорил: девочки, по вечерам никуда не ходим, завтра показ, отдыхайте».



Он придумал знаменитый балахон Аллы Пугачёвой, одевал Фурцеву, Пьеху, Зыкину. И пока модели ездили по всему миру, модельер сидел за железным занавесом: до начала 80-х Зайцев был невыездным. Это был другой мир — без IT-girls и Instagram, с единственным на всю страну именным Домом моды — «Слава Зайцев». Он работает до сих пор, вот уже 40 лет, и до сих пор узнаваем.



Сейчас дела идут плохо — в тренде спорт и унисекс, вещи от Славы Зайцева кажутся дорогими и старомодными. Покупателей почти нет, но кутюрье не опускает руки и по-прежнему старается работать без выходных. Возможно, лучший подарок на его 80-летие — прийти и купить хотя бы одну вещь.