Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    FIFA довольна подготовкой «Ростов-Арены» к ЧМ-2018. Ростов-на-Дону, спорт, стадионы, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFIFA довольна подготовкой «Ростов-Арены» к ЧМ-2018

    FIFA довольна подготовкой «Ростов-Арены» к ЧМ-2018

    1 комментарий
    FIFA довольна подготовкой <nobr>«Ростов-Арены»</nobr> к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    FIFA довольна подготовкой «Ростов-Арены» к ЧМ-2018

    FIFA довольна подготовкой <nobr>«Ростов-Арены»</nobr> к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Ростов-на-Дону сегодня приехали делегаты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Инспекторы проверили ход работ на стадионе «Ростов-Арена» и отметили, что подготовка к чемпионату мира идет по плану.

      До сдачи стадиона в эксплуатацию остались последние штрихи. Официальное открытие запланировано на март. Первый матч пройдет в апреле: футбольный клуб «Ростов» встретится со «СКА-Хабаровск».

      Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «Мы обращаем внимание на функциональные характеристики и совместную работу всех систем: сначала велись строительные работы, затем инженерные структуры, после чего временная инфраструктура — все это должно работать вместе. Строительные работы почти завершены, городские власти и люди, которые ведут подготовку, не успокоятся до финального свистка последнего матча, но общая готовность нас удовлетворяет. Сейчас начинается возведение временной инфраструктуры, именно за этим мы и наблюдаем».

      На групповом этапе ЧМ на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru