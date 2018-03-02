FIFA довольна подготовкой «Ростов-Арены» к ЧМ-2018

В Ростов-на-Дону сегодня приехали делегаты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» . Инспекторы проверили ход работ на стадионе «Ростов-Арена» и отметили, что подготовка к чемпионату мира идет по плану.

До сдачи стадиона в эксплуатацию остались последние штрихи. Официальное открытие запланировано на март. Первый матч пройдет в апреле: футбольный клуб «Ростов» встретится со «СКА-Хабаровск».



Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «Мы обращаем внимание на функциональные характеристики и совместную работу всех систем: сначала велись строительные работы, затем инженерные структуры, после чего временная инфраструктура — все это должно работать вместе. Строительные работы почти завершены, городские власти и люди, которые ведут подготовку, не успокоятся до финального свистка последнего матча, но общая готовность нас удовлетворяет. Сейчас начинается возведение временной инфраструктуры, именно за этим мы и наблюдаем».



На групповом этапе ЧМ на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.