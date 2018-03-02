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    ФСБ: Украине переданы двое пограничников в обмен на двоих россиян

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    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    ФСБ: Украине переданы двое пограничников в обмен на двоих россиян

    ФСБ: Украине переданы двое пограничников в обмен на двоих россиян

    ФСБ: Украине переданы двое пограничников в обмен на двоих россиян
  • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

    • В ФСБ сообщили, что Киеву были переданы двое украинских пограничников. В обмен украинская сторона вернула двоих россиян — пограничников Кузнецова и Кулуба.

    Киев передал Москве двоих ранее задержанных российских пограничников Кузнецова и Кулуба, которых содержали под стражей в Херсоне. Они были задержаны, когда, потеряв ориентировку на местности, случайно пересекли российско-украинскую границу.

    Центр общественных связей ФСБ РФ: «Украинская сторона вернула содержавшихся в СИЗО города Херсон с июня 2017 года российских пограничников Кузнецова В. и Кулуба А., которые в ходе выполнения служебного задания на территории Республики Крым потеряли ориентировку на местности и непреднамеренно пересекли российско-украинскую границу».

    В ответ российская сторона также передала Киеву двоих украинских пограничников, передает ТАСС. Обмен состоялся в районе пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области.

    Центр общественных связей ФСБ РФ: «Состоялась передача украинским представителям офицеров Государственной пограничной службы Украины Дзюбака И. и Марцоня Б., задержанных в октябре 2017 года за незаконное пересечение границы Украины и РФ».

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