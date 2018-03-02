Валентина Матвиенко рассказала об угрозе «восстания машин»

Спикер Совфеда, выступая на Международном форуме труда в Петербурге, рассказала об угрозах, которые может принести развитие новых технологий.
Валентина Матвиенко заявила на форуме труда в Петербурге, что мы живем в удивительное время, когда стираются границы между настоящим и будущим, а новая технологическая реальность влияет на все сферы жизни. Но, по ее мнению, развитие новых технологий может иметь побочные последствия, среди которых сокращение рабочих мест, передает РИА Новости.
Матвиенко отметила, что в нашу повседневную жизнь входят роботы, беспилотные аппараты и искусственный интеллект. Роботизированные устройства уже выполняют рутинную работу, при этом они не знают усталости, эмоционального напряжения и не нарушают трудовую дисциплину, подчеркнула спикер Совфеда.
Валентина Матвиенко: «Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя».
Кроме того, спикер Совфеда считает, что в результате технологического прорыва могут потерять свои места работники промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Но при этом с развитием технологий, как она полагает, появятся новые профессии, например, дизайнеры виртуальной среды. Поэтому Матвиенко подчеркнула важность развития системы переквалификации сотрудников.
Матвиенко отметила, что в нашу повседневную жизнь входят роботы, беспилотные аппараты и искусственный интеллект. Роботизированные устройства уже выполняют рутинную работу, при этом они не знают усталости, эмоционального напряжения и не нарушают трудовую дисциплину, подчеркнула спикер Совфеда.
Валентина Матвиенко: «Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя».
Кроме того, спикер Совфеда считает, что в результате технологического прорыва могут потерять свои места работники промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Но при этом с развитием технологий, как она полагает, появятся новые профессии, например, дизайнеры виртуальной среды. Поэтому Матвиенко подчеркнула важность развития системы переквалификации сотрудников.
Комментарии