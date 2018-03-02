«Мама заболела»: умирающая от рака англичанка написала книгу ради дочерей

Онкология — не приговор, а повод начать жизнь с чистого листа своей книги, уверена жительница английского города Лафборо. Смертельно больная Сара Уэст решила стать писательницей ради дочерей. Доступным для малышей языком мать попыталась объяснить, как пережить утрату самого близкого человека. Печально-познавательное издание, предназначенное для двоих, разошлось большим тиражом.

Сара Уэст работала учительницей в младшей школе Лафборо, городка на севере Англии. Она бросила работу, когда поняла, что не может ничего ответить на вопрос своего шестилетнего ребенка.



Сара Уэст, автор книги «Мама заболела»: «Дочка стала спрашивать меня, буду ли я ее по-прежнему любить, когда меня больше не будет, когда я умру. Она часто мне говорит, что не хочет, чтобы я умерла, что хочет умереть со мной, плачет, что не может без меня жить».



В 34 года у Сары — матери, дочери и жены — обнаружили рак груди с метастазами в мозг. Прогноз, как сказали медики, неблагоприятный. Как это можно перевести на язык, понятный ее дочкам?



Сара Уэст: «Этим нельзя заразиться, здесь нет чьей-то вины. Это просто могло случиться и случилось с мамой, увы».



Сара не нашла ни одной внятной книги, которая бы объяснила ситуацию читателям дошкольного возраста. Но она же учительница. Если есть учебники по математике, должен быть учебник для тех, у кого заболела мама, и где объясняют, как решить в своей голове эту задачу.



Учебник Сара написала сама. В нем нет слов «рак» или «смерть». А рифма позволяет держать эмоции под контролем. И, как должно быть в сказках для маленьких, книга эта со счастливым концом. Для несчастливых.



Книгу Сары подхватили и стали продавать все, кто живет в этом городке. В агентстве по недвижимости, в парикмахерской, в сувенирной лавке. Эта яркая и невеселая детская книга выбивается отовсюду. В парикмахерской стригут волосы, а у Сары их уже нет. В бюро недвижимости покупают дома, а у нее нет шанса получить долгосрочный кредит. В сувенирной лавке продают открытки с видом побережья, а она может никогда не доехать туда.



Сара рассказала не про рак. Только врачам удается писать статьи про болезнь и смерть. У всех остальных книги получаются про любовь и жизнь. Мама взялась за книгу, чтобы объяснить девочкам, как им дальше жить, когда ее не станет. А получилась книга о том, как прекрасна жизнь, пока все они вместе.