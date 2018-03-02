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    Число жертв пожара в наркоцентре в Баку возросло до 25. Баку, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв пожара в наркоцентре в Баку возросло до 25

    Число жертв пожара в наркоцентре в Баку возросло до 25

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    Число жертв пожара в наркоцентре в Баку возросло до 25

    Число жертв пожара в наркоцентре в Баку возросло до 25

    Число жертв пожара в наркоцентре в Баку возросло до 25
    • Фото: report.az

      • Появились уточненные данные о погибших в результате мощного пожара в наркологическом центре в Баку.

      Согласно последним официальным данным, жертвами инцидента стали 25 человек. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, МЧС, Минздрава и Генпрокуратуры Азербайджана. Его приводит «Интерфакс». Ранее сообщалось о 24 погибших.

      Из заявления: «По уточненным данным, на месте происшествия найдены тела 25 погибших».

      Еще известно о четырех пострадавших. Людей разместили в токсикологическом центре Минздрава и в городской клинической больнице №3. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

      смотретьВ Баку заживо сгорели 24 человека
      В Баку заживо сгорели 24 человека
      Огонь вспыхнул и стремительно охватил деревянное здание наркологического центра сегодня утром. Более 30 человек успели выбежать, помещение не смогли покинуть лежачие пациенты. Пламя в настоящее время потушено. По предварительной версии, причиной пожара стали неполадки в электросети. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование случившегося.

      При пожаре в диспансере в Баку, по официальным данным, погибли 24 человека, 34 — спасены. Причиной возгорания могли стать неполадки в электросети.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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