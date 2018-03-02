Пожар произошел в офисном здании в Санкт-Петербурге

Крупный пожар произошел в шестиэтажном, частично офисном, частично жилом здании на улице Куйбышева в Санкт-Петербурге . Площадь возгорания составила порядка 100 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу: «02 марта в 01:56 на телефон „01“ поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Куйбышева дом 21. В шестиэтажном, частично офисном, частично жилом доме, горит кровля над офисной частью здания на площади 100 кв. метров».



В 02:25 мск ранг пожара был повысили до третьего. Сведений о погибших и пострадавших в результате ЧП пока нет. В ликвидации возгорания участвуют 49 пожарных и 12 единиц техники.