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2 марта, 12:00
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    Пожар произошел в офисном здании в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар произошел в офисном здании в Санкт-Петербурге

    Пожар произошел в офисном здании в Санкт-Петербурге

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    • Фото: spb_today /vk.com
    Пожар произошел в офисном здании в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr>

    Пожар произошел в офисном здании в Санкт-Петербурге

    Пожар произошел в офисном здании в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr>
    • Фото: spb_today /vk.com

      • Крупный пожар произошел в шестиэтажном, частично офисном, частично жилом здании на улице Куйбышева в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила порядка 100 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

      Пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу: «02 марта в 01:56 на телефон „01“ поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Куйбышева дом 21. В шестиэтажном, частично офисном, частично жилом доме, горит кровля над офисной частью здания на площади 100 кв. метров».

      В 02:25 мск ранг пожара был повысили до третьего. Сведений о погибших и пострадавших в результате ЧП пока нет. В ликвидации возгорания участвуют 49 пожарных и 12 единиц техники.

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