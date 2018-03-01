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    Режиссер Меньшов призвал петербургскую молодежь поверить в Путина. выборы, знаменитости, кино, Путин, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРежиссер Меньшов призвал петербургскую молодежь поверить в Путина

    Режиссер Меньшов призвал петербургскую молодежь поверить в Путина

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    Режиссер Меньшов призвал петербургскую молодежь поверить в Путина

    Режиссер Меньшов призвал петербургскую молодежь поверить в Путина

    Режиссер Меньшов призвал петербургскую молодежь поверить в Путина

      Сегодня в региональном штабе Владимира Путина состоялась встреча народного артиста со студентами творческих вузов.

      «Москва слезам не верит», а вот российская интеллигенция и молодежь должны поверить в Путина. В этом убеждал сегодня креативную аудиторию режиссер оскароносного фильма Владимир Меньшов. Народный артист встретился со студентами творческих специальностей и начинающими деятелями искусства в петербургском штабе кандидата на пост президента.

      Участников беседы интересовало, ждет ли российское кино качественный прорыв в случае избрания Путина, будет ли снят фильм о событиях в Донбассе, почему вообще прославленный режиссер стал доверенным лицом действующего президента.

      На все эти вопросы Владимир Меньшов отвечал в духе уверенного оптимизма, хотя и честно признался: в сложившемся политическом режиме есть что поменять.

      Владимир Меньшов, режиссер, народный артист РСФСР, доверенное лицо кандидата в президенты РФ. В. В. Путина: «Владимир Владимирович будет резко отказываться от некоторых модных начинаний, которые еще в ельцинские времена были введены. Их нам начали очень настойчиво внедрять, прививать к нашему дереву, а оно не прививается. Надо отказываться. Есть разногласия, конечно».

      Также на встрече Владимир Меньшов выразил отношение к предстоящим президентским выборам в целом. Он считает, что они должны пройти честно и прозрачно. Так что все должны стремиться принять в них участие 18 марта, заключил режиссер.

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