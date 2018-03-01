Режиссер Меньшов призвал петербургскую молодежь поверить в Путина

Сегодня в региональном штабе Владимира Путина состоялась встреча народного артиста со студентами творческих вузов.

«Москва слезам не верит», а вот российская интеллигенция и молодежь должны поверить в Путина. В этом убеждал сегодня креативную аудиторию режиссер оскароносного фильма Владимир Меньшов. Народный артист встретился со студентами творческих специальностей и начинающими деятелями искусства в петербургском штабе кандидата на пост президента.



Участников беседы интересовало, ждет ли российское кино качественный прорыв в случае избрания Путина, будет ли снят фильм о событиях в Донбассе, почему вообще прославленный режиссер стал доверенным лицом действующего президента.



На все эти вопросы Владимир Меньшов отвечал в духе уверенного оптимизма, хотя и честно признался: в сложившемся политическом режиме есть что поменять.



Владимир Меньшов, режиссер, народный артист РСФСР, доверенное лицо кандидата в президенты РФ. В. В. Путина: «Владимир Владимирович будет резко отказываться от некоторых модных начинаний, которые еще в ельцинские времена были введены. Их нам начали очень настойчиво внедрять, прививать к нашему дереву, а оно не прививается. Надо отказываться. Есть разногласия, конечно».



Также на встрече Владимир Меньшов выразил отношение к предстоящим президентским выборам в целом. Он считает, что они должны пройти честно и прозрачно. Так что все должны стремиться принять в них участие 18 марта, заключил режиссер.