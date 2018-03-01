СК завел дело после ЧП в жилом доме в Раменском

На месте пожара в многоэтажке в Раменском работают спасатели и следователи. В результате ЧП погибли два человека, еще 10 пострадали — они в настоящее время находятся в больнице. Жертв могло быть гораздо больше, но люди отчаянно боролись за жизнь, спасали друг друга, а
кто-то выпрыгивал из окон. Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа. Обрушились стены здания.
Как сообщает корреспондент НТВ Виктория Юдина, пожар ликвидирован, всех эвакуированных разместили в соседнем детском саду. При пожаре людей выводили спасатели, но не всех. На шокирующих кадрах видно, как с третьего этажа жильцы сначала выбрасывают вещи, а после уже в панике выпрыгивают сами. Внизу собрались прохожие, они растянули одеяло, люди пытались их поймать и смягчить падение.
Как рассказали сами пострадавшие, они оказались в огненной ловушке и не могли самостоятельно выбраться из дома.
Зинаида Пахомова, жительница дома: «Мне показалось, что что-то пахнет. Думаю: у меня на кухне. Встаю, пошла на кухню, там — дым. Дверь открыла в коридор, а там — ничего не видно вообще, никого и ничего».
По предварительной версии, произошел хлопок газа. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России, по факту смерти двух женщин при хлопке в многоэтажном доме возбуждено уголовное дело.
Подробности — в репортаже.
Как рассказали сами пострадавшие, они оказались в огненной ловушке и не могли самостоятельно выбраться из дома.
Зинаида Пахомова, жительница дома: «Мне показалось, что что-то пахнет. Думаю: у меня на кухне. Встаю, пошла на кухню, там — дым. Дверь открыла в коридор, а там — ничего не видно вообще, никого и ничего».
По предварительной версии, произошел хлопок газа. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России, по факту смерти двух женщин при хлопке в многоэтажном доме возбуждено уголовное дело.
Подробности — в репортаже.
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