Борис Грачевский оценил артистичность участника «Ты супер!»

На НТВ продолжается второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». По традиции, которая была положена в первом сезоне проекта, поддерживать юных конкурсантов приходят известные люди — актеры театра и кино, телеведущие и музыканты.
В звездную группу поддержки вошел художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он приехал на съемки проекта «Ты супер!» специально для того, чтобы увидеть Диму Яковлева из города Колпаково Томской области.
Дима воспитывается в приемной семье. Он очень любит петь, а вторая его большая любовь — это путешествия. У мальчика есть важный принцип, в котором он полностью уверен: добившись успеха, он будет помогать всем, кому нужна помощь.
В первом туре отборочных испытаний Дима исполнил песню «Капитан, улыбнитесь» — и с первой минуты покорил своим обаянием всех зрителей, включая звездное жюри. Артистичность юного вокалиста по достоинству оценил и гость программы — режиссер Борис Грачевский. Кроме того, он пригласил мальчика на «Большой фестиваль „Ералаш“», где дети, проявив свой талант на сцене, могут получить возможность сняться в киножурнале.
Борис Грачевский: «Ты просто фантастически обаятельный. Я, в силу своей профессии, не понимаю, какой ты певец, но вижу, что артист из тебя получится отличный».
Подробности этой встречи — 3 марта в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Дима воспитывается в приемной семье. Он очень любит петь, а вторая его большая любовь — это путешествия. У мальчика есть важный принцип, в котором он полностью уверен: добившись успеха, он будет помогать всем, кому нужна помощь.
В первом туре отборочных испытаний Дима исполнил песню «Капитан, улыбнитесь» — и с первой минуты покорил своим обаянием всех зрителей, включая звездное жюри. Артистичность юного вокалиста по достоинству оценил и гость программы — режиссер Борис Грачевский. Кроме того, он пригласил мальчика на «Большой фестиваль „Ералаш“», где дети, проявив свой талант на сцене, могут получить возможность сняться в киножурнале.
Борис Грачевский: «Ты просто фантастически обаятельный. Я, в силу своей профессии, не понимаю, какой ты певец, но вижу, что артист из тебя получится отличный».
Подробности этой встречи — 3 марта в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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